Во Франции раскрыли условия контракта Бека-Бека с «Ниццей»

У Локомотива отличный навар от продажи Бека-Бека, да и сам игрок поступил
по-джентльменски, не прервав игру в клубе, дав возможность заработать клубу
на его продаже.
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека уже договорился с «Ниццей».
По информации журналиста Goal Марка Меченуа, 21-летний футболист заключит с французским клубом контракт на пять сезонов.
Ожидается, что «Ницца» заплатит за хавбека 12+2 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
- В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.