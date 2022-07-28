Во Франции раскрыли условия контракта Бека-Бека с «Ниццей»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека уже договорился с «Ниццей».

По информации журналиста Goal Марка Меченуа, 21-летний футболист заключит с французским клубом контракт на пять сезонов.

Ожидается, что «Ницца» заплатит за хавбека 12+2 миллионов евро.