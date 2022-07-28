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    Во Франции раскрыли условия контракта Бека-Бека с «Ниццей»

    Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека уже договорился с «Ниццей».

    По информации журналиста Goal Марка Меченуа, 21-летний футболист заключит с французским клубом контракт на пять сезонов.

    Ожидается, что «Ницца» заплатит за хавбека 12+2 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
    • В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста Марка Меченуа

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25284

      vladimir-7 2 часа назад

      У Локомотива отличный навар от продажи Бека-Бека, да и сам игрок поступил
      по-джентльменски, не прервав игру в клубе, дав возможность заработать клубу
      на его продаже.

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