Соболев и Джикия задали больше всех вопросов на встрече «Спартака» с судьями

Капитан «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев больше остальных задавали вопросы на семинаре судейского комитета РФС, организованном для команды, сообщил глава комитета Павел Каманцев.

«Насколько семинар был полезен для «Спартака», лучше узнать в клубе. Для судейского комитета РФС было полезно понять логику игроков, то недопонимание, которое существует у команды по моментам.

В общем, мы сделали следующий вывод: с игроками нужно чаще общаться, чаще объяснять. Но это должна быть «улица с двусторонним движением», поскольку игрокам это должно быть реально интересно, они должны вовлекаться в этот процесс обсуждения.

Сегодня прошел семинар, как мне показалось, с большим вовлечением игроков, больше всего интересовались капитан «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

Из интересного можно отметить то, как одни и те же моменты абсолютно по-разному воспринимают атакующий и обороняющийся футболисты. Если Джикия рассматривает моменты в пользу защиты и обороняющегося игрока, то Соболев, естественно, рассматривает в пользу атакующих.

Там, где Джикия видит в спорных моментах скорее играть, то Соболев может видеть нарушение или 11-метровый. Мне кажется, что моментов, в которых не было бы дано исчерпывающего объяснения, нет», – сказал Каманцев.