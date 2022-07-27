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  • Соболев и Джикия задали больше всех вопросов на встрече «Спартака» с судьями

Соболев и Джикия задали больше всех вопросов на встрече «Спартака» с судьями

27 июля 2022, 19:55
12

Капитан «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев больше остальных задавали вопросы на семинаре судейского комитета РФС, организованном для команды, сообщил глава комитета Павел Каманцев.

«Насколько семинар был полезен для «Спартака», лучше узнать в клубе. Для судейского комитета РФС было полезно понять логику игроков, то недопонимание, которое существует у команды по моментам.

В общем, мы сделали следующий вывод: с игроками нужно чаще общаться, чаще объяснять. Но это должна быть «улица с двусторонним движением», поскольку игрокам это должно быть реально интересно, они должны вовлекаться в этот процесс обсуждения.

Сегодня прошел семинар, как мне показалось, с большим вовлечением игроков, больше всего интересовались капитан «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

Из интересного можно отметить то, как одни и те же моменты абсолютно по-разному воспринимают атакующий и обороняющийся футболисты. Если Джикия рассматривает моменты в пользу защиты и обороняющегося игрока, то Соболев, естественно, рассматривает в пользу атакующих.

Там, где Джикия видит в спорных моментах скорее играть, то Соболев может видеть нарушение или 11-метровый. Мне кажется, что моментов, в которых не было бы дано исчерпывающего объяснения, нет», – сказал Каманцев.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (12)
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kvm
1658941179
Соболев задал больше всех вопросов на дельфиньем языке...
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alefreddy
1658941375
интересно что за вопросы?тайна за двумя печатями
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dim29
1658941799
Каманцев-кто это вообще,я знаю что он относительно недавно у нас появился,но за какие такие заслуги такой пост,чует моё сердце,что кто-то с верхов его туда протащил.
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Bozigit
1658942612
Не в обиду спартачи. Но топор ваш Соболев. Во всех смыслах
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житель СПб
1658944116
Ну теперь Соболев начнет меньше нарушать правила. А Джикия - спорить с судьями.
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JTherry
1658945678
"с игроками нужно чаще общаться, чаще объяснять..." ...известно же, что хуже всех знают футбольные правила - футболисты, а лучше всех - болельщики...)))
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Solist345345
1658948738
Охренеть, какая полезная информация в стать. На кого это рассчитано?
Ответить
RusPlan
1658949809
"Из интересного можно отметить то, как одни и те же моменты абсолютно по-разному воспринимают атакующий и обороняющийся футболисты." А как одни и те же моменты воспринимают судьи в разных матчах?
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