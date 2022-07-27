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    Соболев и Джикия задали больше всех вопросов на встрече «Спартака» с судьями

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев больше остальных задавали вопросы на семинаре судейского комитета РФС, организованном для команды, сообщил глава комитета Павел Каманцев.

    «Насколько семинар был полезен для «Спартака», лучше узнать в клубе. Для судейского комитета РФС было полезно понять логику игроков, то недопонимание, которое существует у команды по моментам.

    В общем, мы сделали следующий вывод: с игроками нужно чаще общаться, чаще объяснять. Но это должна быть «улица с двусторонним движением», поскольку игрокам это должно быть реально интересно, они должны вовлекаться в этот процесс обсуждения.

    Сегодня прошел семинар, как мне показалось, с большим вовлечением игроков, больше всего интересовались капитан «Спартака» Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.

    Из интересного можно отметить то, как одни и те же моменты абсолютно по-разному воспринимают атакующий и обороняющийся футболисты. Если Джикия рассматривает моменты в пользу защиты и обороняющегося игрока, то Соболев, естественно, рассматривает в пользу атакующих.

    Там, где Джикия видит в спорных моментах скорее играть, то Соболев может видеть нарушение или 11-метровый. Мне кажется, что моментов, в которых не было бы дано исчерпывающего объяснения, нет», – сказал Каманцев.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +24145

      JTherry 13 минут назад

      "с игроками нужно чаще общаться, чаще объяснять..."
      ...известно же, что хуже всех знают футбольные правила - футболисты, а лучше всех - болельщики...)))

      0
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      Рейтинг: +16687

      житель СПб 39 минут назад

      Ну теперь Соболев начнет меньше нарушать правила. А Джикия - спорить с судьями.

      0
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      Рейтинг: +1889

      Bozigit 1 час назад

      Не в обиду спартачи. Но топор ваш Соболев. Во всех смыслах

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      Рейтинг: +16537

      Cleaner 1 час назад

      Два главных кривоногих спартаковца задавали больше всех вопросов. Как вы думаете, что я сейчас делаю? Правильно, я ржу ни могу!...)))

      0
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      Рейтинг: +637

      dim29 1 час назад

      Каманцев-кто это вообще,я знаю что он относительно недавно у нас появился,но за какие такие заслуги такой пост,чует моё сердце,что кто-то с верхов его туда протащил.

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      Рейтинг: +1232

      alefreddy 1 час назад

      интересно что за вопросы?тайна за двумя печатями

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      Рейтинг: +2058

      kvm 1 час назад

      Соболев задал больше всех вопросов на дельфиньем языке...

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      Рейтинг: +939

      inzek > kvm 1 час назад

      у шутки про дельфина уже борода по колено

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      Рейтинг: +25279

      vladimir-7 > inzek 12 минут назад

      Соболев-то стареет и борода растет синхронно.

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