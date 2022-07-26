В «Спартаке» рассказали о травме Джикии. Он может пропустить две ближайшие игры

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о травме капитана команды Георгия Джикии.

«Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участии в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», – заявил Зеленов.

По информации «СЭ», защитник испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра. Примерный срок восстановления – 10 дней.

Джикия может пропустить два ближайших матча: против «Оренбурга» и «Урала».

Джикия поучаствовал в первых 2 турах, в которых «Спартак» набрал 4 очка.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Что происходит, когда футболисты рвут «кресты»: как и сколько их лечить