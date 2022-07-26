Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    В «Спартаке» рассказали о травме Джикии. Он может пропустить две ближайшие игры

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о травме капитана команды Георгия Джикии.

    «Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участии в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», – заявил Зеленов.

    По информации «СЭ», защитник испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра. Примерный срок восстановления – 10 дней.

    Джикия может пропустить два ближайших матча: против «Оренбурга» и «Урала».

    • Джикия поучаствовал в первых 2 турах, в которых «Спартак» набрал 4 очка.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Что происходит, когда футболисты рвут «кресты»: как и сколько их лечить

    Новости по теме
    Что происходит, когда футболисты рвут «кресты»: как и сколько их лечить
    Джикия может пропустить игру с «Оренбургом» 1
    Джикия оценил старт «Спартака» в РПЛ. Команда идет выше «Зенита» 22
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:31
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13281

      playsh 1 час назад

      Выздоравливай,Джи,впереди ещё полный сезон.Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16521

      Cleaner 1 час назад

      Какая боль, какая боль
      Спартак - Оренбург 0:5

      Независимо от того будет играть Джикия или нет...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      kostilio > Cleaner 1 час назад

      мечтать не вредно ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8933

      R_a_i_n 1 час назад

      Кошмар в обороне ждёт нас

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16521

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      Зато в Пердиве вы будете КРУЧЕ ВСЕХ!...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1936

      Romio-xxx > R_a_i_n 1 час назад

      Не думаю.Может быть все с точностью наоборот.При Джикии больше надеятся на него,а без него больше ответственности будут проявлять.Ну вообщем время рассудит)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1936

      Romio-xxx > Cleaner 1 час назад

      Иди отсюда спать к своим бомжам!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16521

      Cleaner > Romio-xxx 1 час назад

      Игроки Спартака больше ответственности будут проявлять??? Ржу ни могу...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25274

      vladimir-7 > R_a_i_n 1 час назад

      Кто же у вас теперь вместо Джикии будет кататься по полю и корчиться от мнимой боли?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11