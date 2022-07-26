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    Терюшков: «Теперь у «Химок» есть Месси. Правда, русский»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о нападающем Денисе Давыдове.

    «У нас теперь есть Месси. Правда, русский. Денис Дaвыдов.

    Я уверен, что он должен стать одним из лидеров команды Не зря про него Федун говорил, что он – русский Месси. Технику никуда не пропала.

    У человека появилось осознание, что он хочет продолжать играть», – сказал Терюшков.

    • Давыдов перешел в «Химки» в качестве свободного агента.
    • Контракт с ним подписан до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +97267

      zigbert 1 час назад

      Какая разница, русский или аргентинский, главное Месси.

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