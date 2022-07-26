Терюшков: «Теперь у «Химок» есть Месси. Правда, русский»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о нападающем Денисе Давыдове.

«У нас теперь есть Месси. Правда, русский. Денис Дaвыдов.

Я уверен, что он должен стать одним из лидеров команды Не зря про него Федун говорил, что он – русский Месси. Технику никуда не пропала.

У человека появилось осознание, что он хочет продолжать играть», – сказал Терюшков.