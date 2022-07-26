Терюшков: «Теперь у «Химок» есть Месси. Правда, русский»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о нападающем Денисе Давыдове.
«У нас теперь есть Месси. Правда, русский. Денис Дaвыдов.
Я уверен, что он должен стать одним из лидеров команды Не зря про него Федун говорил, что он – русский Месси. Технику никуда не пропала.
У человека появилось осознание, что он хочет продолжать играть», – сказал Терюшков.
- Давыдов перешел в «Химки» в качестве свободного агента.
- Контракт с ним подписан до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»