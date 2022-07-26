Аршавин: «Хочу, чтобы «Шахтер» выиграл дело у ФИФА»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин надеется, что суд встанет на сторону «Шахтера» в споре с ФИФА.

Украинский клуб недоволен правилом, позволяющим легионерам приостанавливать контракты.

«Шахтер» требует возместить 50 миллионов евро упущенной выгоды.

«То, как действует ФИФА, приведет к хаосу в футболе. Хочу, чтобы «Шахтер» выиграл дело, они недовольны.

Если ФИФА признает неправоту и закрепит права «Шахтера», это станет прецедентом и автоматом, пока мы являемся членами ФИФА, будет распространяться на российские клубы, благодаря чему мы выиграем», – сказал Аршавин.