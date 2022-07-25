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    Смородская – о «Локомотиве»: «Не продлить Смолова и взять Игнатьева – очень умный ход!»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе нападающего Ивана Игнатьева в столичный клуб.

    «Я в ужасе! Надо было не продлять Смолова и брать Игнатьева! Очень умный ход! Это за гранью понимания. Может, я чего-то не понимаю», — сказала Смородская.

    • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
    • Он уже дебютировал за московский клуб.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4563

      PAREVG. 1 час назад

      Ведьма, пожалуйста - не высовывайся.
      Только вроде про тебя начинаем забывать, ты о себе напоминаешь.
      Репортеры бы еще мнение грызуна спросили...

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      Рейтинг: +2566

      Радио1000шумеров > PAREVG. 11 минут назад

      Но тут-то она права, Игнатьев даже в Рубине не тянул, то есть даже дна таблицы РПЛ. Собссна, благодаря таким игрочишкам как Игнатьев Рубин и вылетел.

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