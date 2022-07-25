Смородская – о «Локомотиве»: «Не продлить Смолова и взять Игнатьева – очень умный ход!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе нападающего Ивана Игнатьева в столичный клуб.

«Я в ужасе! Надо было не продлять Смолова и брать Игнатьева! Очень умный ход! Это за гранью понимания. Может, я чего-то не понимаю», — сказала Смородская.