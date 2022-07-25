Смородская – о «Локомотиве»: «Не продлить Смолова и взять Игнатьева – очень умный ход!»

Ведьма, пожалуйста - не высовывайся.
Только вроде про тебя начинаем забывать, ты о себе напоминаешь.
Репортеры бы еще мнение грызуна спросили...
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе нападающего Ивана Игнатьева в столичный клуб.
«Я в ужасе! Надо было не продлять Смолова и брать Игнатьева! Очень умный ход! Это за гранью понимания. Может, я чего-то не понимаю», — сказала Смородская.
- Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
- Он уже дебютировал за московский клуб.