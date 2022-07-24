«МЮ» предложит больше 60 миллионов за 22-летнего игрока «Аякса». Тен Хаг считает, что он станет звездой АПЛ

«Манчестер Юнайтед» желает заполучить этим летом вингера «Аякса» Антони.
Клуб предложит за 22-летнего бразильца больше 60 миллионов евро. «Аякс» готов отпустить игрока за 80 миллионов евро.
В подписании Антони заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, который ранее работал с ним в «Аяксе». Он считает, что футболист станет звездой АПЛ.
- Антони забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах прошлого сезона.
- Его рыночная цена – 35 млн.
- На полузащитника также претендует «Ливерпуль».
Источник: Goal.com