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    «МЮ» предложит больше 60 миллионов за 22-летнего игрока «Аякса». Тен Хаг считает, что он станет звездой АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» желает заполучить этим летом вингера «Аякса» Антони.

    Клуб предложит за 22-летнего бразильца больше 60 миллионов евро. «Аякс» готов отпустить игрока за 80 миллионов евро.

    В подписании Антони заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, который ранее работал с ним в «Аяксе». Он считает, что футболист станет звездой АПЛ.

    • Антони забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах прошлого сезона.
    • Его рыночная цена – 35 млн.
    • На полузащитника также претендует «Ливерпуль».

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    Источник: Goal.com

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