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  • «Решили «прибить» их деньгами». Агент Сафонов – о новых контрактах бразильских легионеров «Зенита»

«Решили «прибить» их деньгами». Агент Сафонов – о новых контрактах бразильских легионеров «Зенита»

23 июля 2022, 13:51
6

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, что «Зениту» удалось продлить соглашения с Малкомом, Клаудиньо и Венделом.

Теперь контракты трех бразильцев с клубом действуют до лета 2027 года.

«Насколько понимаю, клуб хотел их как-то удержать, а тут вариант только один – поднять зарплату. Неоднократно говорил, что иностранцы к нам приезжают не из любви к России, а с желанием заработать. Вот и решили «прибить» их деньгами.

Что касается клубов «высшей категории», о которых говорил Александр Медведев, речь идет о ведущих европейских лигах – Англия, Испания, Италия.

Могут ли они туда перейти? Почему бы и нет. Тот же Клаудиньо – лучший игрок чемпионата России, победитель последних Олимпийских игр. Он мог бы заинтересовать топ-клубы», – сказал Сафонов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Вендел Клаудиньо
Комментарии (6)
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paracetamol
1658574812
Агентишка Сафонов, наверно, хотел своих черномазых в Зенит пристроить, а не получилось!
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Solist345345
1658574985
Ну тут не надо быть Сафоновым ("крутым агентом"), чтобы это понимать.
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серега кашин
1658577047
это всей стране понятно
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BarStep
1658581225
Ну да, ну да.. Рональдо прям от ОГРОМНОЙ любви к Англии, Испании и Италии разрывается между этими странами.. Прям дилемма, кого бы БОЛЬШЕ полюбить???.. А в Португалии семья и Родина - это так, хвостик поросячий.. Да Сафонов, совсем в голове у тебя опилки..
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Garrincha58
1658594843
все хотят много денюшек даже агент Сафонов не прочь на халяву подзаработать я считаю всех этих агентов халявщиками
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