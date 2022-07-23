«Решили «прибить» их деньгами». Агент Сафонов – о новых контрактах бразильских легионеров «Зенита»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, что «Зениту» удалось продлить соглашения с Малкомом, Клаудиньо и Венделом.

Теперь контракты трех бразильцев с клубом действуют до лета 2027 года.

«Насколько понимаю, клуб хотел их как-то удержать, а тут вариант только один – поднять зарплату. Неоднократно говорил, что иностранцы к нам приезжают не из любви к России, а с желанием заработать. Вот и решили «прибить» их деньгами.

Что касается клубов «высшей категории», о которых говорил Александр Медведев, речь идет о ведущих европейских лигах – Англия, Испания, Италия.

Могут ли они туда перейти? Почему бы и нет. Тот же Клаудиньо – лучший игрок чемпионата России, победитель последних Олимпийских игр. Он мог бы заинтересовать топ-клубы», – сказал Сафонов.