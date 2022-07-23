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    «Решили «прибить» их деньгами». Агент Сафонов – о новых контрактах бразильских легионеров «Зенита»

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, что «Зениту» удалось продлить соглашения с Малкомом, Клаудиньо и Венделом.

    Теперь контракты трех бразильцев с клубом действуют до лета 2027 года.

    «Насколько понимаю, клуб хотел их как-то удержать, а тут вариант только один – поднять зарплату. Неоднократно говорил, что иностранцы к нам приезжают не из любви к России, а с желанием заработать. Вот и решили «прибить» их деньгами.

    Что касается клубов «высшей категории», о которых говорил Александр Медведев, речь идет о ведущих европейских лигах – Англия, Испания, Италия.

    Могут ли они туда перейти? Почему бы и нет. Тот же Клаудиньо – лучший игрок чемпионата России, победитель последних Олимпийских игр. Он мог бы заинтересовать топ-клубы», – сказал Сафонов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7306

      серега кашин 32 минуты назад

      это всей стране понятно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      Solist345345 1 час назад

      Ну тут не надо быть Сафоновым ("крутым агентом"), чтобы это понимать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16622

      paracetamol 1 час назад

      Агентишка Сафонов, наверно, хотел своих черномазых в Зенит пристроить, а не получилось!

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