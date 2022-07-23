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  • Медведев назвал условие для ухода из «Зенита» Малкома, Клаудиньо или Вендела

Медведев назвал условие для ухода из «Зенита» Малкома, Клаудиньо или Вендела

23 июля 2022, 09:58
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем бразильских легионеров в клубе.

На этой неделе свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

«Это закрывает историю, которую так любят муссировать ваши коллеги о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел – игроки «Зенита» с контрактами на пять лет.

Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории, подчеркиваю, высшей категории, речь об их уходе из «Зенита» не будет идти.

Они будут делать все для достижения побед «Зенита», – заявил Медведев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Вендел Клаудиньо Медведев Александр
Комментарии (9)
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paracetamol
1658561668
Возьмут да и уйдут, ФИФА с УЕФОЙ разрешили.
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PAREVG.
1658562075
Вот завтра ФИФА и УЕФА разрешат не приостанавливать контракты на год, а разрывать в одностороннем порядке, они сядут в самолет, и все, пишите письма... Удержать их всех в Зените, могут только деньги, при том очень большие.
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jek718875
1658562415
Будут сидеть в Зеньке до пенсии,какой дурак им будет платить как здесь
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шахта Заполярная
1658569140
Куда они уйдут, они же постоянно под газом
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Александр.Т.
1658569601
Закидали баблом ребятишек
Ответить
zigbert
1658573307
Радоваться еще рано. В сегодняшнее время может случиться что угодно.
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