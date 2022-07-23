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    Медведев назвал условие для ухода из «Зенита» Малкома, Клаудиньо или Вендела

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем бразильских легионеров в клубе.

    На этой неделе свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

    «Это закрывает историю, которую так любят муссировать ваши коллеги о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел – игроки «Зенита» с контрактами на пять лет.

    Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории, подчеркиваю, высшей категории, речь об их уходе из «Зенита» не будет идти.

    Они будут делать все для достижения побед «Зенита», – заявил Медведев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1160

      jek718875 1 час назад

      Будут сидеть в Зеньке до пенсии,какой дурак им будет платить как здесь

      0
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      Рейтинг: +4513

      PAREVG. 1 час назад

      Вот завтра ФИФА и УЕФА разрешат не приостанавливать контракты на год, а разрывать в одностороннем порядке, они сядут в самолет, и все, пишите письма...
      Удержать их всех в Зените, могут только деньги, при том очень большие.

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      Рейтинг: +32551

      zra78 > PAREVG. 1 час назад

      Это сейчас их держат большие деньги, а уж в таком случае я даже не знаю что их удержит

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      Рейтинг: +16622

      paracetamol 2 часа назад

      Возьмут да и уйдут, ФИФА с УЕФОЙ разрешили.

      1
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      Рейтинг: +487

      gunstilzit > paracetamol 1 час назад

      Тогда газ перекроют .
      Наверное)))

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