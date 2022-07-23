Медведев назвал условие для ухода из «Зенита» Малкома, Клаудиньо или Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем бразильских легионеров в клубе.

На этой неделе свои контракты с петербуржцами продлили Вендел, Малком и Клаудиньо.

«Это закрывает историю, которую так любят муссировать ваши коллеги о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел – игроки «Зенита» с контрактами на пять лет.

Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории, подчеркиваю, высшей категории, речь об их уходе из «Зенита» не будет идти.

Они будут делать все для достижения побед «Зенита», – заявил Медведев.