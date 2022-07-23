Клаудиньо прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями в связи с заключением нового соглашения с клубом.
Стороны продлили контракт до лета 2027 года.
«Я счастлив! Очень приятно это признание и эта забота. Спасибо всем игрокам, тренерам и руководству за то, что доверяют нам и поднимают нашу веру в себя.
Очень рад, что мы продлили контракты, – сейчас все силы надо направить на работу, чтобы выполнить все поставленные на сезон задачи», – сказал 25-летний бразилец.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года за 12 миллионов евро.
- В составе петербургской команды он забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах.
Источник: сайт «Зенита»