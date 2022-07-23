Шиманьски попрощался с «Динамо»

Полузащитник Себастьян Шиманьски, перешедший в «Фейеноорд» на правах аренды, опубликовал в соцсетях пост, посвященный московскому «Динамо».
«Динамовцы, хочу поблагодарить всех за эти три года. Прекрасные моменты, отличные игры и отличные результаты, особенно в прошлом сезоне.
Я хотел бы поблагодарить всех игроков и персонал за вашу помощь во все времена. Но сегодня я решил сделать шаг вперед в своей карьере. Желаю всем удачи», – написал 23-летний поляк.
- Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года.
- Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.
Источник: «Бомбардир»