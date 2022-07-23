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    Шиманьски попрощался с «Динамо»

    Полузащитник Себастьян Шиманьски, перешедший в «Фейеноорд» на правах аренды, опубликовал в соцсетях пост, посвященный московскому «Динамо».

    «Динамовцы, хочу поблагодарить всех за эти три года. Прекрасные моменты, отличные игры и отличные результаты, особенно в прошлом сезоне.

    Я хотел бы поблагодарить всех игроков и персонал за вашу помощь во все времена. Но сегодня я решил сделать шаг вперед в своей карьере. Желаю всем удачи», – написал 23-летний поляк.

    • Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года.
    • Он забил 8 голов и сделал 17 ассистов в 86 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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