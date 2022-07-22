Пиняев будет прооперирован в России

*****... талантливого парня можем потерять, почему Мю не хочет помочь он же к ним должен будет перейти
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев будет прооперирован в российской клинике.
- У Пиняева возникли проблемы с легкими.
- Его госпитализировали во вторник.
- Предварительный диагноз нападающего – пневмоторакс.
Сообщалось, что 17-летнему футболисту потребуется операция, после чего его восстановление может занять шесть месяцев.
По информации «РБ Спорт», основным место для операции рассматриваются российские клиники. Пока неизвестно, когда пройдет операция.