Пиняев будет прооперирован в России

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев будет прооперирован в российской клинике.

У Пиняева возникли проблемы с легкими.

Его госпитализировали во вторник.

Предварительный диагноз нападающего – пневмоторакс.

Сообщалось, что 17-летнему футболисту потребуется операция, после чего его восстановление может занять шесть месяцев.

По информации «РБ Спорт», основным место для операции рассматриваются российские клиники. Пока неизвестно, когда пройдет операция.