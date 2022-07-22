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Пиняев будет прооперирован в России

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев будет прооперирован в российской клинике.

  • У Пиняева возникли проблемы с легкими.
  • Его госпитализировали во вторник.
  • Предварительный диагноз нападающего – пневмоторакс.

Сообщалось, что 17-летнему футболисту потребуется операция, после чего его восстановление может занять шесть месяцев.

По информации «РБ Спорт», основным место для операции рассматриваются российские клиники. Пока неизвестно, когда пройдет операция.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 10:59
Комментарии3
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    Рейтинг: +627

    Forvard47 11 минут назад

    *****... талантливого парня можем потерять, почему Мю не хочет помочь он же к ним должен будет перейти

    0
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  • ...
    Рейтинг: +2952

    FRZZ 28 минут назад

    Здоровья парню!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4274

    Беспонтий 29 минут назад

    против лозунгов
    но
    держись серёжка

    1
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