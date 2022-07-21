Восстановление Пиняева может занять полгода. Ему потребуется операция

травинка....ну ну....
здоровья ему....
ps
Небольшой спонтанный пневмоторакс обычно разрешается самостоятельно, и лечение не требуется, особенно в случаях без сопутствующих заболеваний лёгких. При крупном пневмотораксе или при возникновении тяжёлых симптомов воздух может быть откачан с помощью шприца или наложением одностороннего дренажа
тоесть прокалывают легкое и выкачивают газ, так вот была история что у мужика нашли в легких растущую траву, это не шутка, реально у него в легких начала расти трава(газон), и ему её вырезали!
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не сыграет в 2022 году. Об этом заявила футболистка ЖФК «Чертаново» Дарья Новик в эфире «Матч Премьер».
По ее словам, 17-летнему футболисту потребуется операция, после чего его восстановление может занять шесть месяцев.
- У Пиняева возникли проблемы с легкими.
- Его госпитализировали во вторник.
- Предварительный диагноз нападающего – пневмоторакс.