Восстановление Пиняева может занять полгода. Ему потребуется операция

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не сыграет в 2022 году. Об этом заявила футболистка ЖФК «Чертаново» Дарья Новик в эфире «Матч Премьер».

По ее словам, 17-летнему футболисту потребуется операция, после чего его восстановление может занять шесть месяцев.