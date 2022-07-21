Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
Тест: помните ли вы легендарные мячи?

Восстановление Пиняева может занять полгода. Ему потребуется операция

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не сыграет в 2022 году. Об этом заявила футболистка ЖФК «Чертаново» Дарья Новик в эфире «Матч Премьер».

По ее словам, 17-летнему футболисту потребуется операция, после чего его восстановление может занять шесть месяцев.

  • У Пиняева возникли проблемы с легкими.
  • Его госпитализировали во вторник.
  • Предварительный диагноз нападающего – пневмоторакс.

Новости по теме
Стали известны примерные сроки восстановления Пиняева. У него пневмоторакс 1
«Крылья Советов» рассказали о состоянии здоровья у Пиняева 1
Пиняев не сыграет с «Зенитом». Он до сих пор в больнице 4
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:08
Рекомендуем
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1536

    Benifacto 1 час назад

    травинка....ну ну....
    здоровья ему....
    ps
    Небольшой спонтанный пневмоторакс обычно разрешается самостоятельно, и лечение не требуется, особенно в случаях без сопутствующих заболеваний лёгких. При крупном пневмотораксе или при возникновении тяжёлых симптомов воздух может быть откачан с помощью шприца или наложением одностороннего дренажа
    тоесть прокалывают легкое и выкачивают газ, так вот была история что у мужика нашли в легких растущую траву, это не шутка, реально у него в легких начала расти трава(газон), и ему её вырезали!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +153

    гууд 1 час назад

    Травинка ? Может и лучше общественности не знать чем пичкуют парней... все ровно здоровья и побыстрее в строй, надеюсь что он реально талант

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1101

    Hoahin 1 час назад

    Жаль его, там еще и последствия могут быть на всю жизнь. Как бы карьеру себе не погубил

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11