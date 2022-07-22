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Вендел назвал причину, по которой продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник Вендел объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года.

«Из-за того, как меня встретили в «Зените», я всегда думал о том, чтобы остаться здесь на данный момент. И мы давно говорили о продлении контракта.

Но я не хотел бы исключать возвращение в бразильский футбол и «Фламенго» в будущем, конечно», — цитирует Вендела O Dia.

  • 24-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
  • Арендовать бразильца пытался «Фламенго».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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