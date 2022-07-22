Вендел назвал причину, по которой продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник Вендел объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года.
«Из-за того, как меня встретили в «Зените», я всегда думал о том, чтобы остаться здесь на данный момент. И мы давно говорили о продлении контракта.
Но я не хотел бы исключать возвращение в бразильский футбол и «Фламенго» в будущем, конечно», — цитирует Вендела O Dia.
- 24-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
- Арендовать бразильца пытался «Фламенго».
Источник: «Спорт-Экспресс»