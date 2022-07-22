Кержаков назвал лучшего вратаря в структуре «Зенита»: «Гораздо сильнее брата и Одоевского»

Бывший главный тренер «Пари НН» назвал сильнейшего вратаря в «Зените».

– Михаил, ваш младший брат, обмолвился в интервью, что в конце сезона подумывал о завершении карьеры. Вы были среди тех, кто его отговаривал?

– Скажу честно – я не знал, что у брата были такие мысли, со мной эту тему не обсуждал. Впрочем, парень он взрослый, рассудительный, сам отвечает за свои поступки. Зачем мне его отговаривать или к чему-то принуждать?

Я рад, что Миша в итоге остался в «Зените». Мне кажется, он сделал правильный выбор. Как и клуб, который предложил продлить контракт еще на сезон. Уверен, опыт и мастерство брата помогут «Зениту».

– Сейчас Михаил там вновь на вторых ролях. А первый номер – юный Одоевский.

– На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того и другого. Причем брату я об этом говорил. Речь о Никите Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды.

Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил.

Хотя и Одоевский – парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером «Зенита» на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки...