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Кержаков назвал лучшего вратаря в структуре «Зенита»: «Гораздо сильнее брата и Одоевского»

Бывший главный тренер «Пари НН» назвал сильнейшего вратаря в «Зените».

Михаил, ваш младший брат обмолвился в интервью, что в конце сезона подумывал о завершении карьеры. Вы были среди тех, кто его отговаривал?

– Скажу честно – я не знал, что у брата были такие мысли, со мной эту тему не обсуждал. Впрочем, парень он взрослый, рассудительный, сам отвечает за свои поступки. Зачем мне его отговаривать или к чему-то принуждать?

Я рад, что Миша в итоге остался в «Зените». Мне кажется, он сделал правильный выбор. Как и клуб, который предложил продлить контракт еще на сезон. Уверен, опыт и мастерство брата помогут «Зениту».

Сейчас Михаил там вновь на вторых ролях. А первый номер – юный Одоевский.

– На мой взгляд, в структуре «Зенита» есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того и другого. Причем брату я об этом говорил. Речь о Никите Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в «Нижнем Новгороде». Там он играет на правах аренды.

Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в «Зените» шанса пока так и не получил.

Хотя и Одоевский – парень очень перспективный. По своим качествам может стать первым номером «Зенита» на долгие годы. Но сначала нужно окрепнуть, заматереть, набить шишки...

  • Гойло – воспитанник «Зенита».
  • В прошлом сезоне он провел 4 матча в РПЛ.
  • «Зенит» летом арендовал у «Коринтианса» бразильского вратаря Ивана.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1751

    fakeid 14 минут назад

    вопрос задают александру, называя его михаилом. исправьте.

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    Рейтинг: +24

    яиссор 35 минут назад

    Гойло феерил в аренде в Акроне пару лет назад, но его почему-то быстро упекли на лавку. Крутой воротчик, надеюсь, проявит себя в РПЛ

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