Определен лучший игрок года в Африке

Африканская конфедерация футбола назвала лучшего футболиста континента по итогам года.

Это нападающий Садио Мане. Он опередил в голосовании Мохамеда Салаха и Эдуара Менди.

Для 30-летнего форварда это вторая такая награда. Первая была в 2019 году.