Определен лучший игрок года в Африке

Африканская конфедерация футбола назвала лучшего футболиста континента по итогам года.
Это нападающий Садио Мане. Он опередил в голосовании Мохамеда Салаха и Эдуара Менди.
Для 30-летнего форварда это вторая такая награда. Первая была в 2019 году.
- Мане до лета выступал за «Ливерпуль», а затем перешел в «Баварию».
- С мерсисайдцами он выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, стал 2-м в АПЛ и дошел до финала ЛЧ.
- Вместе со сборной Сенегала игрок стал победителем Кубка африканских наций.
Источник: твиттер Африканской конфедерации футбола