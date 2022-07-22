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Определен лучший игрок года в Африке

Африканская конфедерация футбола назвала лучшего футболиста континента по итогам года.

Это нападающий Садио Мане. Он опередил в голосовании Мохамеда Салаха и Эдуара Менди.

Для 30-летнего форварда это вторая такая награда. Первая была в 2019 году.

  • Мане до лета выступал за «Ливерпуль», а затем перешел в «Баварию».
  • С мерсисайдцами он выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, стал 2-м в АПЛ и дошел до финала ЛЧ.
  • Вместе со сборной Сенегала игрок стал победителем Кубка африканских наций.

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Источник: твиттер Африканской конфедерации футбола

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