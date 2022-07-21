Игнатьев прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Иван Игнатьев поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с московским клубом.

«Я пришeл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоeвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие.

Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», – сказал 23-летний футболист.