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Игнатьев прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Иван Игнатьев поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с московским клубом.

«Я пришeл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоeвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие.

Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», – сказал 23-летний футболист.

  • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
  • Форвард взял себе 9-й номер.

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Источник: сайт «Локомотива»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +56

    Александр.Т. 18 секунд назад

    Не регулярно,в прошлом сезоне,не чего не завоевал

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