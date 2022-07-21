Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Терюшков из «Химок» поблагодарил Вендела после продления контракта с «Зенитом»

Терюшков из «Химок» поблагодарил Вендела после продления контракта с «Зенитом»

21 июля 2022, 17:17
11

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил продление контракта с «Зенитом» полузащитника Вендела.

«Мы с пониманием относимся к тем людям, которые работают на нашей территории и чтят наши законы. Мы рады, что профессионалы остаются. Можно только сказать ему спасибо за то, что он не стал пользоваться этим чудовищным правилом ФИФА. Этот поступок заслуживает уважения.

Многие иностранцы добросовестно выполняют контракты, так же, как и русские спортсмены за границей. Мы всегда исполняли свои обязательства, и спортивные в том числе», – сказал Терюшков.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
  • Арендовать бразильца пытался «Фламенго».

Еще по теме:
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет» 3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило 10
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Химки Вендел Терюшков Роман
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1658413502
он чтит только лямы, которые ему предложили, а так срали они на наши законы
Ответить
Fusballer
1658416727
Ему, наверное, столько отсыпали бабла, что во все Химки отремонтировать можно.
Ответить
ziborock
1658417094
Дайте Венделу зарплату какую он получал в Бразилии и завтра мы его не увидим!) Дайте депутату Терюшкову зарплату грузчика и завтра он сам уедет из России!)))
Ответить
Enter2006
1658421747
Сразу видно "братка из 90х", а таких в правительстве много: "работают на нашей территории и чтят наши законы"...
Ответить
zigbert
1658424903
Было бы полезнее перетащить Вендела в Химки.
Ответить
вальтер79
1658434125
однозначно респект бразилу и уважуха
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
7
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
2
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
3
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
11
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
11
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
9
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
34
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+