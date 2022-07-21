Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

Терюшков из «Химок» поблагодарил Вендела после продления контракта с «Зенитом»

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил продление контракта с «Зенитом» полузащитника Вендела.

«Мы с пониманием относимся к тем людям, которые работают на нашей территории и чтят наши законы. Мы рады, что профессионалы остаются. Можно только сказать ему спасибо за то, что он не стал пользоваться этим чудовищным правилом ФИФА. Этот поступок заслуживает уважения.

Многие иностранцы добросовестно выполняют контракты, так же, как и русские спортсмены за границей. Мы всегда исполняли свои обязательства, и спортивные в том числе», – сказал Терюшков.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
  • Арендовать бразильца пытался «Фламенго».

Новости по теме
Медведев уверен, что Вендел будет играть за «Зенит» через три года 2
Вендел не исключил, что проведет в «Зените» остаток карьеры 9
Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о зарплате Вендела после продления контракта 6
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:17
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +7261

    серега кашин 46 минут назад

    он чтит только лямы, которые ему предложили, а так срали они на наши законы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11