Терюшков из «Химок» поблагодарил Вендела после продления контракта с «Зенитом»

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил продление контракта с «Зенитом» полузащитника Вендела.

«Мы с пониманием относимся к тем людям, которые работают на нашей территории и чтят наши законы. Мы рады, что профессионалы остаются. Можно только сказать ему спасибо за то, что он не стал пользоваться этим чудовищным правилом ФИФА. Этот поступок заслуживает уважения.

Многие иностранцы добросовестно выполняют контракты, так же, как и русские спортсмены за границей. Мы всегда исполняли свои обязательства, и спортивные в том числе», – сказал Терюшков.