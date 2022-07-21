Медведев уверен, что Вендел будет играть за «Зенит» через три года

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта с полузащитником Венделом до 2027 года.

– Новый контракт Вендела застраховывает «Зенит» от его отъезда?

– Хочу сразу сказать, что он закрывает вопрос относительно всех слухов: Вендел уходит в аренду, Вендел будет куплен английским клубом, испанским клубом и так далее. Никаких оснований для таких разговоров больше нет. Футболист гарантированно будет играть в «Зените».

При этом хочу подчеркнуть: «Зенит» в своей политике никогда не препятствовал и не будет препятствовать отъезду игроков в ведущие европейские и латиноамериканские команды при условии, что это будет интересно и для нашего клуба, и главное – для самого игрока.

Таких примеров в истории было достаточно. Назову хотя бы Паредеса, Витселя, Халка, Кришито.

В данном случае я уверен почти на сто процентов, что юбилейный сезон 2024/25 годов Вендел не только проведет, но и будет праздновать с «Зенитом».