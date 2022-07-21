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Депутат Свищев: «Нас скоро допустят до международных соревнований, а легионеры вернутся»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что в ближайшее время российских спортсменов допустят до международных соревнований.

«Иностранцы начинают задумываться о возвращении, потому что здесь стабильный доход, легионерам платят высокую зарплату.

Украинский игрок в мини-футбол Иваняк, который вернулся в МФК «Торпедо», правильно сказал, что здесь, в российском клубе, хороший коллектив, его любят и уважают. И это не зависит от его национальности или цвета кожи.

Думаю, что наши игроки будут востребованы заграницей и легионеры будут нужны у нас. Цепочка по возвращению легионеров в Россию восстановится в ближайшее время, и наших ребят скоро допустят до участия в международных соревнованиях», — сказал Свищев

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 13:59
Комментарии5
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    Рейтинг: +7257

    серега кашин 9 минут назад

    средние легионеры точно приедут, т.к им в хваленой европе платить столько точно не будут

    0
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    Рейтинг: +2999

    acor94 10 минут назад

    Пиз*дит как дышит))

    0
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    Рейтинг: +1803

    АЛЕКС 58 19 минут назад

    Губу раскатал! Эта чехарда не на один год. Как минимум лет пять!

    1
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    Рейтинг: +28

    odessakmv 20 минут назад

    фееричный чел

    0
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    Рейтинг: +614

    Solist345345 25 минут назад

    Кто ты, сказочник?!

    0
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