Депутат Свищев: «Нас скоро допустят до международных соревнований, а легионеры вернутся»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что в ближайшее время российских спортсменов допустят до международных соревнований.

«Иностранцы начинают задумываться о возвращении, потому что здесь стабильный доход, легионерам платят высокую зарплату.

Украинский игрок в мини-футбол Иваняк, который вернулся в МФК «Торпедо», правильно сказал, что здесь, в российском клубе, хороший коллектив, его любят и уважают. И это не зависит от его национальности или цвета кожи.

Думаю, что наши игроки будут востребованы заграницей и легионеры будут нужны у нас. Цепочка по возвращению легионеров в Россию восстановится в ближайшее время, и наших ребят скоро допустят до участия в международных соревнованиях», — сказал Свищев