РФС может отменить понятие «прописка арбитра» при назначении судей (Игорь Федотов)

Бывший судья Игорь Федотов заявил, что РФС может отменить понятие «прописка арбитра».

«По моей информации руководители судейского корпуса обсуждают возможность отмены прописки (географической принадлежности) арбитра – что это значит?

С учетом ограниченного количества арбитров, которые способны обслуживать матчи с VAR, возможными отстранениями и наличием пяти московских команд, встает вопрос: кого назначать на условный матч «Зенит» – «Локомотив» или «Факел» – «Динамо»?

Появилась идея отменить понимание «прописка арбитра», т.е. московского арбитра можно спокойно назначить на матч московской команды с командой из другого региона. Условного Кукуяна (арбитр из Сочи), например, назначить на матч «Сочи» – «Краснодар», – написал Федотов в телеграме.