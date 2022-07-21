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РФС может отменить понятие «прописка арбитра» при назначении судей (Игорь Федотов)

Бывший судья Игорь Федотов заявил, что РФС может отменить понятие «прописка арбитра».

«По моей информации руководители судейского корпуса обсуждают возможность отмены прописки (географической принадлежности) арбитра – что это значит?

С учетом ограниченного количества арбитров, которые способны обслуживать матчи с VAR, возможными отстранениями и наличием пяти московских команд, встает вопрос: кого назначать на условный матч «Зенит»«Локомотив» или «Факел» – «Динамо»?

Появилась идея отменить понимание «прописка арбитра», т.е. московского арбитра можно спокойно назначить на матч московской команды с командой из другого региона. Условного Кукуяна (арбитр из Сочи), например, назначить на матч «Сочи»«Краснодар», – написал Федотов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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Комментарии5
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    Рейтинг: +3455

    Klaido 54 минуты назад

    ну все, Безбородов и Левников теперь пожизненно будут меняться в матчах зинки: один на вар, второй в поле, и далее - поочередно......

    1
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    Рейтинг: +23005

    DOCTOR PENALTY 56 минут назад

    Ещё отмените им пол и заставьте вступить в партию ЛГБТ. )))

    2
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    Рейтинг: +3455

    Klaido > DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

    Безбородов и Левников уже в этой партии )))

    1
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    Рейтинг: +2999

    acor94 58 минут назад

    Отлично, теперь с помощью местных судей, можем давить команды и по 10:0

    0
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    Рейтинг: +627

    Forvard47 59 минут назад

    а ну ****** т.е у московских и питерской команд будут свои карманные арбитры????

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