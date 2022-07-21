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  • Вендел не исключил, что проведет в «Зените» остаток карьеры

Вендел не исключил, что проведет в «Зените» остаток карьеры

21 июля 2022, 12:59
7

Полузащитник «Зенита» Вендел дал комментарии по поводу продления контракта с клубом.

Сегодня стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

– Вендел, вы подписали новый контракт с «Зенитом», поздравляем! Что чувствуете прямо сейчас?

– Спасибо! Я счастлив продлить соглашение с «Зенитом» – клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру.

Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев.

– В прессе ходили разные слухи о вашем будущем. В какой-то момент вы сомневались, оставаться в «Зените» или нет?

– Нет! Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о «Зените». И только в нем хотел играть.

– Ваша главная мотивация на ближайшие несколько лет?

– Выиграть как можно больше трофеев в футболке «Зенита» и стать рекордсменом по количеству титулов в его составе!

– Как вы себя в целом ощущаете в Санкт-Петербурге?

– Это прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Как я уже сказал – хотел бы играть здесь максимальное количество времени и носить футболку «Зенита» до конца карьеры.

  • 24-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
  • Арендовать бразильца пытался «Фламенго».

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (7)
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"supermax"
1658397985
эт сколько же насыпали интересно, что так заговорил
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Enter2006
1658400220
Как там Аршавин сказал? Нужно своих продвигать? Видимо он заместитель генерального директора футбола в Бразилии по спортивному развитию...
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gunstilzit
1658401972
Здесь не хватает картинки с девушкой и надписью-Какая трогательная история!Жалко, что п...ж!
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knikos
1658406403
Вендел -системообразующий игрок ! Незаменимый игрок , через которого Зенит переходит из обороны в атаку ! Ну и в развитии атаки суперполезен ! Конечно и зарплата должна соответствовать ! Уже сколько матчей , когда я для себя отмечал , что Вендел - лучший игрок матча , а на самом деле "иксперды" выбирали тех , кто гол забил , кто бегал больше или ещё за что-то , непонятное . Да , физики не всегда хватает до конца матча , ну так он постоянно в движении , постоянно себя предлагает , хоть , вроде , и не быстро бегает . Такая же ситуация была с Романом Широковым , вроде не быстрый , а пробег за матч у него всегда был наибольший , за редким исключением . Вендел не только очень техничен , но и голова работает- что надо ! Лучший - не лучший , но с
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nik55
1658408629
деревянный тоже так думал
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