Вендел не исключил, что проведет в «Зените» остаток карьеры

Полузащитник «Зенита» Вендел дал комментарии по поводу продления контракта с клубом.

Сегодня стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

– Вендел, вы подписали новый контракт с «Зенитом», поздравляем! Что чувствуете прямо сейчас?

– Спасибо! Я счастлив продлить соглашение с «Зенитом» – клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру.

Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев.

– В прессе ходили разные слухи о вашем будущем. В какой-то момент вы сомневались, оставаться в «Зените» или нет?

– Нет! Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о «Зените». И только в нем хотел играть.

– Ваша главная мотивация на ближайшие несколько лет?

– Выиграть как можно больше трофеев в футболке «Зенита» и стать рекордсменом по количеству титулов в его составе!

– Как вы себя в целом ощущаете в Санкт-Петербурге?

– Это прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Как я уже сказал – хотел бы играть здесь максимальное количество времени и носить футболку «Зенита» до конца карьеры.