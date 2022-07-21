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Вендел не исключил, что проведет в «Зените» остаток карьеры

Полузащитник «Зенита» Вендел дал комментарии по поводу продления контракта с клубом.

Сегодня стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года.

– Вендел, вы подписали новый контракт с «Зенитом», поздравляем! Что чувствуете прямо сейчас?

– Спасибо! Я счастлив продлить соглашение с «Зенитом» – клубом, в котором, даст Бог, я бы хотел провести всю свою карьеру.

Потому что я чувствую себя здесь как дома, здесь у меня отличные друзья, и я очень рад защищать цвета петербуржцев.

– В прессе ходили разные слухи о вашем будущем. В какой-то момент вы сомневались, оставаться в «Зените» или нет?

– Нет! Мой агент работал только над тем, чтобы мой контракт был продлен, а я все время думал только о «Зените». И только в нем хотел играть.

– Ваша главная мотивация на ближайшие несколько лет?

– Выиграть как можно больше трофеев в футболке «Зенита» и стать рекордсменом по количеству титулов в его составе!

– Как вы себя в целом ощущаете в Санкт-Петербурге?

– Это прекрасный город, очень его люблю, моя семья и девушка тоже в восторге от него. Как я уже сказал – хотел бы играть здесь максимальное количество времени и носить футболку «Зенита» до конца карьеры.

  • 24-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
  • Арендовать бразильца пытался «Фламенго».

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +487

    gunstilzit 16 минут назад

    Здесь не хватает картинки с девушкой и надписью-Какая трогательная история!Жалко, что п...ж!

    0
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    Рейтинг: +3763

    Enter2006 45 минут назад

    Как там Аршавин сказал? Нужно своих продвигать? Видимо он заместитель генерального директора футбола в Бразилии по спортивному развитию...

    0
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    Рейтинг: +10498

    "supermax" 1 час назад

    эт сколько же насыпали интересно, что так заговорил

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +3455

    Klaido > "supermax" 53 минуты назад

    видать, решил с футболом закончить)))

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    Рейтинг: +10498

    "supermax" > Klaido 23 минуты назад

    безбедное существование обеспечено...можно и заканчивать

    0
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