Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о зарплате Вендела после продления контракта

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заключение нового соглашения с полузащитником Венделом.

Сегодня стало известно о продлении контракта между сторонами до конца сезона-2026/27.

«Это важное продление. Вендел очень важен для игры в середине поля, да и в целом для всей команды.

Рад, что слухи про переходы в Европу или Латинскую Америку потеряли все основания под собой. Вендел готовится к матчу с «Крыльями Советов».

Что касается его зарплаты, отвечу просто: у наших игроков есть базовая зарплата плюс бонусная система, которую мы вводим для всех – и для россиян, и для иностранцев.

В совокупности для Вендела и для других футболистов это дает справедливую оценку его роли в команде и создает достаточно стимулов для эффективной и результативной игры», – сказал Медведев.