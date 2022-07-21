Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о зарплате Вендела после продления контракта

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал заключение нового соглашения с полузащитником Венделом.
Сегодня стало известно о продлении контракта между сторонами до конца сезона-2026/27.
«Это важное продление. Вендел очень важен для игры в середине поля, да и в целом для всей команды.
Рад, что слухи про переходы в Европу или Латинскую Америку потеряли все основания под собой. Вендел готовится к матчу с «Крыльями Советов».
Что касается его зарплаты, отвечу просто: у наших игроков есть базовая зарплата плюс бонусная система, которую мы вводим для всех – и для россиян, и для иностранцев.
В совокупности для Вендела и для других футболистов это дает справедливую оценку его роли в команде и создает достаточно стимулов для эффективной и результативной игры», – сказал Медведев.
- 24-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- Он провел 57 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов.
- Арендовать бразильца пытался «Фламенго».