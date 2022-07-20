КДК ужесточил наказания за применение пиротехники и скандирования на стадионах

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о новых нормах, принятых комитетом.

«У КДК новые нормы, глава комитета способен единолично принимать решения о штрафе до 100 тысяч рублей.

Увеличены санкции за скандирования на стадионах, за применение пиротехники, введена норма закрытия секторов за пиротехнику. По пиротехнике увеличен максимальный штраф с 125 тысяч до 200 и запрет допуска зрителей до трех матчей. За единичный случай увеличили с 10 до 50 тысяч рублей.

В случае попадания пиротехники в игрока, официальных лиц или болельщика, штраф до 1 миллиона рублей. До трех матчей без зрителей и проведение матча на нейтральном поле за попадание пиротехники в человека.

Нарушение или невыполнение регламента в части проезда, проживания и питания официальных лиц матча. Официальные лица команды теперь не могут самостоятельно расселять, кормить, напрямую взаимодействовать с судьями. Штраф до 30 тысяч рублей.

Уровень культуры болельщиков уже давно меняется в лучшую сторону, клубы работают с болельщиками. Культура боления растет», – сказал Григорьянц.