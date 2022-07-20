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  • КДК ужесточил наказания за применение пиротехники и скандирования на стадионах

КДК ужесточил наказания за применение пиротехники и скандирования на стадионах

20 июля 2022, 16:17
5

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о новых нормах, принятых комитетом.

«У КДК новые нормы, глава комитета способен единолично принимать решения о штрафе до 100 тысяч рублей.

Увеличены санкции за скандирования на стадионах, за применение пиротехники, введена норма закрытия секторов за пиротехнику. По пиротехнике увеличен максимальный штраф с 125 тысяч до 200 и запрет допуска зрителей до трех матчей. За единичный случай увеличили с 10 до 50 тысяч рублей.

В случае попадания пиротехники в игрока, официальных лиц или болельщика, штраф до 1 миллиона рублей. До трех матчей без зрителей и проведение матча на нейтральном поле за попадание пиротехники в человека.

Нарушение или невыполнение регламента в части проезда, проживания и питания официальных лиц матча. Официальные лица команды теперь не могут самостоятельно расселять, кормить, напрямую взаимодействовать с судьями. Штраф до 30 тысяч рублей.

Уровень культуры болельщиков уже давно меняется в лучшую сторону, клубы работают с болельщиками. Культура боления растет», – сказал Григорьянц.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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vladimir-7
1658325211
Всё, теперь футбол смотреть надо молча, как в театре, можно только ушами хлопать.
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Artemka444
1658325308
Что за бред Вот посмотрите как за границей болеют А у нас очередной маразм
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Беспонтий
1658326003
ну если пиво разрешат не до пиротехники и крика будет опухшее сонное царство на трибунах
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Garrincha58
1658331560
хотят денег по больше срубить но кто будет пиротехничать фанатов то сейчас нет они бойкотируют только пока на Газпром арене ещё не ввели паспорта значит там могут запускать пиротехнику
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Александр.Т.
1658336299
Сволочи
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