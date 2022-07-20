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ЦСКА может подписать опытного центрального защитника из Серии А

ЦСКА планирует подписать еще двух футболистов после трансфера опорника «Униана Эспаньола» Виктора Мендеса.

«Следующим новичком планируется, что станет бразильский левый крайний защитник Мойзес – там совсем близко к трансферу.

Третьим новобранцем может оказаться опытный центральный защитник из Серии А. Стороны торгуются, плюс есть альтернативы», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 15:06
Комментарии1
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    Рейтинг: +25228

    vladimir-7 1 час назад

    Если задуманное в ЦСКА получится, то будет очень хорошо.

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