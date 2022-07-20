ЦСКА может подписать опытного центрального защитника из Серии А

ЦСКА планирует подписать еще двух футболистов после трансфера опорника «Униана Эспаньола» Виктора Мендеса.
«Следующим новичком планируется, что станет бразильский левый крайний защитник Мойзес – там совсем близко к трансферу.
Третьим новобранцем может оказаться опытный центральный защитник из Серии А. Стороны торгуются, плюс есть альтернативы», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.
- Сообщалось, что ЦСКА и «Интернасьонал» согласовали аренду 27-летнего Мойзеса до конца 2023 года.
- ЦСКА в 1-м туре РПЛ обыграл «Урал» – 2:0.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова