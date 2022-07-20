РПЛ через суд требует взыскать с GOL TV 13 миллионов рублей

РПЛ будет судиться с телеканалом GOL TV.

«РПЛ подала в суд на латиноамериканский филиал GOL TV. Лига требует с вещателя 13 миллионов рублей.

Заявление от представителей РПЛ поступило в арбитражный суд города Москвы 19 июля. Дата первого заседания ещe не назначена.

Эти деньги – за показ матчей РПЛ. Латиноамериканцы в какой-то момент перестали платить деньги за трансляции», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».