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Непомнящий сомневается, что Агаларов повторит в «Ахмате» результативность прошлого сезона

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о нападающем «Ахмата» Гамиде Агаларове.

«Игра нападающего зависит от многих факторов, чтобы были свой клуб и тренер. Нападающий зависит от построения игры команды, это очень зависимая позиция. Я от всей души желаю Агаларову чтобы ему удалось стать лучшим бомбардиром.

Талалаев – грамотный специалист, он знает, как использовать игроков, но у меня есть некие сомнения по Агаларову. Возьмите пример Чалова: парень сыграл здорово, потом не получалось.

В любом случае Агаларову легко не будет в «Ахмате». Есть форварды, которые ловят свои шансы, но ему нужно вдохновение, чтобы он чувствовал игру команды, это не сразу получается.

Я не вижу никакой странности, что топ-клубы РПЛ не хотели его подписать, это зависит от того, какого нападающего искали команды. Для Агаларова очень непростая ситуация, не факт, что всe будет так же, как и в прошлом сезоне. Под него теперь все соперники будут подстраиваться», – сказал Непомнящий.

  • «Ахмат» заплатил «Уфе» за Агаларова 3,5 миллиона евро.
  • С грозненским клубом он заключил 3-летний контракт.
  • Форвард выбрал себе 77-й игровой номер.

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Источник: Metaratings

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