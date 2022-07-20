Непомнящий сомневается, что Агаларов повторит в «Ахмате» результативность прошлого сезона

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о нападающем «Ахмата» Гамиде Агаларове.

«Игра нападающего зависит от многих факторов, чтобы были свой клуб и тренер. Нападающий зависит от построения игры команды, это очень зависимая позиция. Я от всей души желаю Агаларову чтобы ему удалось стать лучшим бомбардиром.

Талалаев – грамотный специалист, он знает, как использовать игроков, но у меня есть некие сомнения по Агаларову. Возьмите пример Чалова: парень сыграл здорово, потом не получалось.

В любом случае Агаларову легко не будет в «Ахмате». Есть форварды, которые ловят свои шансы, но ему нужно вдохновение, чтобы он чувствовал игру команды, это не сразу получается.

Я не вижу никакой странности, что топ-клубы РПЛ не хотели его подписать, это зависит от того, какого нападающего искали команды. Для Агаларова очень непростая ситуация, не факт, что всe будет так же, как и в прошлом сезоне. Под него теперь все соперники будут подстраиваться», – сказал Непомнящий.