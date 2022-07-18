Агаларов обратился к болельщикам «Ахмата»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов записал видеообращение для болельщиков команды после ничьей со «Спартаком».

Матч в Грозном завершился со счетом 1:1.

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ дебютировал за «Ахмат» в этой игре.

Он вышел на замену на 56-й минуте, голевыми действиями не отличился.

«Дорогие болельщики. Хотелось бы поблагодарить вас за тот приeм, который вы оказали, когда я пришeл в клуб.

Я постараюсь выкладываться в каждой игре на сто процентов и показывать свой максимум.

В игре со «Спартаком» у нас это не получилось, но в дальнейшем всe будет лучше и лучше», – сказал Агаларов.