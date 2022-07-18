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Агаларов рассказал, когда будет готов к переезду в Европу

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о своем будущем.

– Если в этом сезоне ты снова станешь лучшим бомбардиром РПЛ, будешь окончательно готов к Европе?

– Да. Дополняя тему про Европу – насколько я знаю, «Маритиму» хотел взять меня в аренду на год. Когда ты переезжаешь в новую страну, нужно минимум 2-3 месяца на адаптацию. А в аренде у меня этого времени не было бы. В том числе поэтому мой переход не состоялся.

– Когда ты вообще был максимально близок к Европе?

– Я знаю только про «Маритиму». Даже если и были какие-то другие варианты в Европе – они не устроили «Уфу». Я ни с кем не общался. Все переговоры вел Шамиль Камилович.

  • «Ахмат» заплатил «Уфе» за Агаларова 3,5 миллиона евро.
  • С грозненским клубом он заключил 3-летний контракт.
  • Форвард выбрал себе 77-й игровой номер.

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Источник: Sport24

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