Агаларов рассказал, когда будет готов к переезду в Европу

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о своем будущем.
– Если в этом сезоне ты снова станешь лучшим бомбардиром РПЛ, будешь окончательно готов к Европе?
– Да. Дополняя тему про Европу – насколько я знаю, «Маритиму» хотел взять меня в аренду на год. Когда ты переезжаешь в новую страну, нужно минимум 2-3 месяца на адаптацию. А в аренде у меня этого времени не было бы. В том числе поэтому мой переход не состоялся.
– Когда ты вообще был максимально близок к Европе?
– Я знаю только про «Маритиму». Даже если и были какие-то другие варианты в Европе – они не устроили «Уфу». Я ни с кем не общался. Все переговоры вел Шамиль Камилович.
- «Ахмат» заплатил «Уфе» за Агаларова 3,5 миллиона евро.
- С грозненским клубом он заключил 3-летний контракт.
- Форвард выбрал себе 77-й игровой номер.
Источник: Sport24