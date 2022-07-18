«Барса» попросит Депая отдать 9-й номер Левандовски, чтобы его футболки лучше продавались

«Барселона» хочет, что нападающий Роберт Левандовски взял 9-й номер.
По информации Sport.es, боссы клуба хотят больше заработать. Продажи футболок известных игроков с популярными номерами выше, поэтому Фати выступает с десяткой на спине, а Педри – с восьмеркой.
9-й номер в «Барсе» принадлежит Мемфису Депаю. Клуб попросит его отдать девятку Левандовскому, если голландец не уйдет летом.
- Левандовски перешел в «Барсу» из «Баварии».
- Сумма трансфера – 50 миллионов евро.
- С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».
Источник: Sport.es