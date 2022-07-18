«Барса» попросит Депая отдать 9-й номер Левандовски, чтобы его футболки лучше продавались

«Барселона» хочет, что нападающий Роберт Левандовски взял 9-й номер.

По информации Sport.es, боссы клуба хотят больше заработать. Продажи футболок известных игроков с популярными номерами выше, поэтому Фати выступает с десяткой на спине, а Педри – с восьмеркой.

9-й номер в «Барсе» принадлежит Мемфису Депаю. Клуб попросит его отдать девятку Левандовскому, если голландец не уйдет летом.