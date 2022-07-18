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«Барса» попросит Депая отдать 9-й номер Левандовски, чтобы его футболки лучше продавались

«Барселона» хочет, что нападающий Роберт Левандовски взял 9-й номер.

По информации Sport.es, боссы клуба хотят больше заработать. Продажи футболок известных игроков с популярными номерами выше, поэтому Фати выступает с десяткой на спине, а Педри – с восьмеркой.

9-й номер в «Барсе» принадлежит Мемфису Депаю. Клуб попросит его отдать девятку Левандовскому, если голландец не уйдет летом.

  • Левандовски перешел в «Барсу» из «Баварии».
  • Сумма трансфера – 50 миллионов евро.
  • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: Sport.es

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