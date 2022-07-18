ЦСКА сделал предложение Пульгару. «Фиорентина» продаст его из-за лимита

«Фиорентина» хочет продать полузащитника Эрика Пульгара из-за лимита на легионеров в Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб хотят освободить легионерское место для защитника «Шахтера» Додо. Пульгар получил предложение от ЦСКА, «Фламенго» и клуба из Саудовской Аравии.