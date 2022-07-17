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«Спартак» опубликовал пост об интересе «Барселоны» к Мозесу

Пресс-служба «Спартака» оказалась впечатлена голом Виктора Мозеса в первом туре РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Москвичи опубликовали пост, что нигерийцем якобы интересуется «Барселона».

«Мы, когда «Барселона» хочет купить Мозеса за воображаемые деньги со структурой платежей до 2438 года», – написал «Спартак».

  • Мозес вышел на замену и через несколько минут забил.
  • С 42-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве.
  • Мозес вернулся в «Спартак» после отпуска с опозданием.

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Источник: твиттер «Спартака»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1429

    PNZ1985 26 минут назад

    Тебе смешно, а мне обидно, тебе гуано, мне повидло.. По такому принципу работают индивиды))

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    Рейтинг: +1600

    fakeid 1 час назад

    почему у спартака настолько тупая пресс-служба?
    нужно разогнать эту шоблу дцп-шников.

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