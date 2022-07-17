«Спартак» опубликовал пост об интересе «Барселоны» к Мозесу

Пресс-служба «Спартака» оказалась впечатлена голом Виктора Мозеса в первом туре РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Москвичи опубликовали пост, что нигерийцем якобы интересуется «Барселона».

«Мы, когда «Барселона» хочет купить Мозеса за воображаемые деньги со структурой платежей до 2438 года», – написал «Спартак».