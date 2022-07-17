«Спартак» опубликовал пост об интересе «Барселоны» к Мозесу

Тебе смешно, а мне обидно, тебе гуано, мне повидло.. По такому принципу работают индивиды))
Пресс-служба «Спартака» оказалась впечатлена голом Виктора Мозеса в первом туре РПЛ против «Ахмата» (1:1).
Москвичи опубликовали пост, что нигерийцем якобы интересуется «Барселона».
«Мы, когда «Барселона» хочет купить Мозеса за воображаемые деньги со структурой платежей до 2438 года», – написал «Спартак».
- Мозес вышел на замену и через несколько минут забил.
- С 42-й минуты «Спартак» играл в меньшинстве.
- Мозес вернулся в «Спартак» после отпуска с опозданием.