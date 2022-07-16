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«Зенит» готов заплатить 14 миллионов за защитника «Фенербахче»

Центральный защитник «Фенербахче» Аттила Салаи стал трансферной целью «Зенита».

Петербургский клуб готов купить 24-летнего футболиста за 14 миллионов евро.

На венгра также претендуют «Аякс», «Порту», ​​«Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».

  • «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
  • С тех пор игрок провел 65 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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Источник: As Marca

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Комментарии9
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    Рейтинг: +1536

    fakeid 31 минуту назад

    не нужны нам сейчас защитники. алип с адамовым и ловреном ещё на лавке сидят.

    1
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    Рейтинг: +48

    Александр.Т. > fakeid 27 минут назад

    Это для того чтобы в пять защитников играть,в автобус с закидушками на касьеру

    0
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    Рейтинг: +4427

    PAREVG. 34 минуты назад

    Ну и нахрена он нужен? Россию к еврокубкам допустят еще очень нескоро. А платить за легионера, который в любой момент может просто уехать - неразумно.
    Имеет смысл наигрывать своих пацанов из академии, За те 5 лет (минимум) что не будет еврокубков, можно целое поколение молодежи научить нормально играть, а за 14 миллионов можно школу хорошо проспонсировать.

    2
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    Рейтинг: +14

    яиссор > PAREVG. 30 минут назад

    Дядьки, сидящие десятилетиями на игле в виде сверхдоходов от природных ресурсов, не способны адекватно оценивать реальность. Это лишь очередное подтвеждение

    1
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    Рейтинг: +2023

    LOKOfanatik19 > PAREVG. 15 минут назад

    На своих много не заработаешь(имеется ввиду попил денег)

    0
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    Рейтинг: +19369

    derrik2000 37 минут назад

    С учётом того давления, что сейчас оказывается на Россию, не думаю, что всерьёз рассматривает вариант с Зенитом.
    Если только за БАБЛИЩЕ ФАНТАСТИЧЕСКОЕ!

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    Рейтинг: +3684

    Enter2006 40 минут назад

    Это видимо после вчерашней треснувшей защиты Зенита в игре против Химок.

    Но к примеру Химки не могут купить себе защитника за 14 млн евро. Вот так и выигрываются сезоны РПЛ Зенитом - баблом!

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    Рейтинг: +14

    яиссор 40 минут назад

    Ну да, больше Соболева и Чалова со Смоловым никто не остановит...

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    Рейтинг: +16582

    paracetamol 41 минуту назад

    Нахр он нужен! Своих надо заставить играть, а то стоят как остолопы! Сможет ли это сделать Семак - большой вопрос!

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