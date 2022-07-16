«Зенит» готов заплатить 14 миллионов за защитника «Фенербахче»

не нужны нам сейчас защитники. алип с адамовым и ловреном ещё на лавке сидят.
Центральный защитник «Фенербахче» Аттила Салаи стал трансферной целью «Зенита».
Петербургский клуб готов купить 24-летнего футболиста за 14 миллионов евро.
На венгра также претендуют «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».
- «Фенербахче» в январе 2021 года купил Салаи за 2,2 миллиона евро.
- С тех пор игрок провел 65 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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