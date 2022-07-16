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ЦСКА хочет купить бразильского защитника Мойзеса

ЦСКА работает над усилением левого фланга обороны.

Московский клуб пытается купить защитника «Интернасьонала» Мойзеса.

ЦСКА в пятницу сделал предложение по трансферу 27-летнего бразильца. Переговоры продолжаются.

  • Рыночная стоимость Мойзеса – 1,6 миллиона евро.
  • ЦСКА уже интересовался этим игроком в 2017 году.
  • В составе «Интернасьонала» фулбек забил 3 гола и сделал 14 ассистов в 98 матчах.

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Источник: Globo Esporte

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1548

    Форвард 79 1 час назад

    Зачем?! Чтоб он через месяц контракт приостановил.
    Волей судьбы дано время перезагрузиться т е дать шанс своим молодым.
    Пройдет время у нас вновь появятся свои Хидиатулины Кузнецовы Черенковы Добровольские Савичевы и т д и после уже можно точечно усиливать позиции легами, если те будут на голову сильнее наших

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