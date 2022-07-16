ЦСКА хочет купить бразильского защитника Мойзеса

Зачем?! Чтоб он через месяц контракт приостановил.
Волей судьбы дано время перезагрузиться т е дать шанс своим молодым.
Пройдет время у нас вновь появятся свои Хидиатулины Кузнецовы Черенковы Добровольские Савичевы и т д и после уже можно точечно усиливать позиции легами, если те будут на голову сильнее наших
ЦСКА работает над усилением левого фланга обороны.
Московский клуб пытается купить защитника «Интернасьонала» Мойзеса.
ЦСКА в пятницу сделал предложение по трансферу 27-летнего бразильца. Переговоры продолжаются.
- Рыночная стоимость Мойзеса – 1,6 миллиона евро.
- ЦСКА уже интересовался этим игроком в 2017 году.
- В составе «Интернасьонала» фулбек забил 3 гола и сделал 14 ассистов в 98 матчах.