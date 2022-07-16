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Агаларов попрощался с «Уфой»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов опубликовал в соцсетях пост в связи с уходом из «Уфы».

«Хочу поблагодарить ФК «Уфа», ставший уже родным, за подаренные эмоции, за поддержку и понимание, которые я ощущал на протяжении этих двух лет от всего коллектива клуба: ребят по команде, тренерского штаба, персонала, всех кто был причастен к клубу!

И, конечно же, огромная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас, при любых обстоятельствах», – написал футболист.

  • 21-летний Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года.
  • Он забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.
  • С «Ахматом» форвард заключил контракт на 3 года и выбрал 77-й номер.
  • Грозненский клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»

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