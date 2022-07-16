Агаларов попрощался с «Уфой»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов опубликовал в соцсетях пост в связи с уходом из «Уфы».

«Хочу поблагодарить ФК «Уфа», ставший уже родным, за подаренные эмоции, за поддержку и понимание, которые я ощущал на протяжении этих двух лет от всего коллектива клуба: ребят по команде, тренерского штаба, персонала, всех кто был причастен к клубу!

И, конечно же, огромная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас, при любых обстоятельствах», – написал футболист.