Агаларов попрощался с «Уфой»

Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов опубликовал в соцсетях пост в связи с уходом из «Уфы».
«Хочу поблагодарить ФК «Уфа», ставший уже родным, за подаренные эмоции, за поддержку и понимание, которые я ощущал на протяжении этих двух лет от всего коллектива клуба: ребят по команде, тренерского штаба, персонала, всех кто был причастен к клубу!
И, конечно же, огромная благодарность болельщикам, которые поддерживали нас, при любых обстоятельствах», – написал футболист.
- 21-летний Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года.
- Он забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 43 матчах.
- С «Ахматом» форвард заключил контракт на 3 года и выбрал 77-й номер.
- Грозненский клуб заплатил за него 3,5 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»