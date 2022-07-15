В «Ахмате» раскрыли детали перехода Агаларова из «Уфы»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал трансфер нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Гамид уже прибыл в расположение команды. Сейчас он проходит медобследование. Контракт на три года. Отступных в контракте нет. Мы проговорили все с «Уфой» и двигаемся дальше.

Про интерес европейских команд я не могу ничего сказать. Мы долго общались и приняли решение, что это будет взаимовыгодное сотрудничество. Для его развития, и для клуба, и для «Уфы» так будет лучше», — сказал Айдамиров.