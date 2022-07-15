Глава Медиалиги объяснил, зачем Джикия и Соболев создали свою команду

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов высказался о команде «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева.

— Мы записываем интервью сразу после матча команды Джикии и Соболева «Бей Беги». Тебе не кажется, что приход профессиональных футболистов убьет всю открытость МФЛ?

— Парни осознают риск, с которым они могут столкнуться здесь. Пацаны из нашей лиги не церемонятся с авторитетами, что было на примере с Василием Уткиным на недавней пресс-конференции. Здесь ты должен отдавать отчет, что ты во многом рискуешь репутацией.

Мне показалось, что Александр и Георгий максимально открыты в общении тет-а-тет. Просто сейчас на них давит некий образ профессионального футболиста. Там после плохого матча ты сразу — в машину, домой, и никаких комментариев.

Мне кажется, круче, когда не важно, как закончился твой матч, ты выходишь и говоришь: «Парни, мы проиграли, мы обделались, вы нас простите, сегодня «Зенит» был сильнее, мы получили в Суперкубке четыре, но мы старались».

Думаю, их нахождение в медийном футболе может помочь им самим стать более открытыми профессиональными игроками. Я надеюсь, что они здесь поменяются, а не мы поменяемся с их приходом.

— Многие говорят, что Джикия и Соболев просто лица клуба, а командой занимаются другие люди.

— Я с их командой знаком не так давно, и с ребятами, естественно, тоже. Чувствую, что для них это интересная история, что-то наподобие хобби. Прикольное времяпрепровождение для получения морального удовлетворения.

Команда, которую они создают, — это аналог Counter-Strike для Федора Смолова или Dota для Егора Крида.