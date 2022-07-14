Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
2 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

Уткин: «На кой черт Fan ID детям, которые идут на футбол с родителями?»

Блогер Василий Уткин выступил против системы Fan ID, которая заработает на пяти стадионах с начала сезона РПЛ.

«Я в прошедшем сезоне был на стадионе раза 3-4. Все разы – по приглашению. Еще в допандемийную эпоху у меня был билет в спартаковскую ложу, а перед самой пандемией мне подарили на день рождения билеты на ЦСКА – «Спартак».

После этого был карантин, и на футбол я приходил, потому что у меня совпадал поход с разными встречами. Мне в комментариях пишут: дизреспект, Василий, вы не с фанатами! Друзья, но я же и не был, это, во-первых. А во-вторых, я во многом солидарен с фанатами по поводу Fan ID.

Но, друзья, вы же дома собираетесь смотреть футбол? А мне нужно о нем рассказывать – это работа, а не форма досуга. Но пока оформлять Fan ID не хочу.

Обычно известно, кто вносит законопроект. Кто внес законопроект о Fan ID? И совершенно непонятно, каким образом футбол должен стать безопаснее. Моя добрая знакомая Тина Канделаки за Fan ID выступает – ей, видимо, опасно на футболе находиться.

Даже если это вводится в целях безопасности, то на кой черт нужен Fan ID детям, которые идут на футбол с родителями? Самый очевидный вопрос», – сказал Уткин в эфире передачи «Вечерний Уткин».

  • По Fan ID куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов.
  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В 1-й же день система дала сбой.

Новости по теме
Суперфинал обновленного Кубка России пройдет в «Лужниках» («Матч ТВ») 3
Стал известен формат обновленного Кубка России и расписание матчей 1
Госдума осенью обсудит возвращение пива на стадионы 8
Источник: Sports.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:41
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11