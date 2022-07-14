Уткин: «На кой черт Fan ID детям, которые идут на футбол с родителями?»

Блогер Василий Уткин выступил против системы Fan ID, которая заработает на пяти стадионах с начала сезона РПЛ.

«Я в прошедшем сезоне был на стадионе раза 3-4. Все разы – по приглашению. Еще в допандемийную эпоху у меня был билет в спартаковскую ложу, а перед самой пандемией мне подарили на день рождения билеты на ЦСКА – «Спартак».

После этого был карантин, и на футбол я приходил, потому что у меня совпадал поход с разными встречами. Мне в комментариях пишут: дизреспект, Василий, вы не с фанатами! Друзья, но я же и не был, это, во-первых. А во-вторых, я во многом солидарен с фанатами по поводу Fan ID.

Но, друзья, вы же дома собираетесь смотреть футбол? А мне нужно о нем рассказывать – это работа, а не форма досуга. Но пока оформлять Fan ID не хочу.

Обычно известно, кто вносит законопроект. Кто внес законопроект о Fan ID? И совершенно непонятно, каким образом футбол должен стать безопаснее. Моя добрая знакомая Тина Канделаки за Fan ID выступает – ей, видимо, опасно на футболе находиться.

Даже если это вводится в целях безопасности, то на кой черт нужен Fan ID детям, которые идут на футбол с родителями? Самый очевидный вопрос», – сказал Уткин в эфире передачи «Вечерний Уткин».