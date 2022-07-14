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Азмун: «Леверкузен – реальный колхоз. Вот Петербург клевый»

​​​​Нападающий «Байера» Сердар Азмун сравнил Леверкузен и Санкт-Петербург.

– Ты сказал: «Колхоз» – мое слово». Леверкузен – колхоз?

– Да! Очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет. Питер клевый. А про Леверкузен можем сказать, что это колхоз. Только так.

  • Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
  • В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • За полсезона форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии17
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    Рейтинг: +23705

    JTherry 8 минут назад

    Питер - реальный колхоз, так развести Миллера, бесплатно уехав в Леверкузен, оставив наручники на батарее в Удельной, а рукаку - дрочить в одиночестве...)

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    Рейтинг: +3970

    Беспонтий 40 минут назад

    розовая пелена застилает глаза у некоторых

    а терпения не хватило посмотреть дурацкий ролик на тридцать минут
    там одни хиханьки от азмуна
    да и переводчик работает на сенсацию

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    Рейтинг: +1832

    Bozigit 1 час назад

    Деградирует

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    Рейтинг: +15498

    Barmaleushka 1 час назад

    Ожидаемый взрыв эмоций и пуканов у народного поросятника )

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    Рейтинг: +13141

    playsh 1 час назад

    Непонятный иранец,тупеет на глазах.Недели не прошло,как он общался с Питером словами "Привет,колхоз."Похоже,без дзюбы застой в крови,мозгам кислорода не хватает.

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    Рейтинг: +1379

    Дубина 1 час назад

    наверное в бомжарник хочет назад к любовнице дзюбе

    2
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    Рейтинг: +165

    Фантомас 67 1 час назад

    Зато ты туда побыстрее "свалил", это же Ев*опа.

    1
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    Рейтинг: +568

    чаппай 1 час назад

    В России все колхоз, кроме Москвы и Питера

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    Рейтинг: +104

    RedMaksim97 > чаппай 1 час назад

    Москва не колхоз, а вот Питер, да

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    Рейтинг: +617

    SpartakMoskwa > чаппай 1 час назад

    Питер пока еще колхоз, до Москвы ему далековато пока что

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    Рейтинг: +2949

    acor94 > SpartakMoskwa 56 минут назад

    Бывал я на северо-западе Москвы, где зелёная ветка 3 года назад. Новостройки, но в магазинах карты не принимают, белье развешано прямо на поляне перед домом. Хачей процентов 80. Я мягко говоря сильно удивился. У нас такого в черте города не припомню.

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    Рейтинг: +14364

    Fusballer > acor94 15 минут назад

    Ничего ты не понял. 80 процентов хачей - признак современного, прогрессивного города.

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    Рейтинг: +2949

    acor94 > Fusballer 12 минут назад

    Тогда беру свои слова назад. Нам до столицы ещё далеко!

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    Рейтинг: +23705

    JTherry > acor94 5 минут назад

    в Париже сейчас 80 процентов арабов и не.гр.ов, которые ни в чем не уступают хачам...) а в Питере, не обольщайся, такой же процент киргизско-узбекской диаспоры...

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    Рейтинг: +2949

    acor94 > JTherry 18 секунд назад

    Они живут в основном в области, там где растут города спутники типо Кудрово или Мурино. Хотя и там их процентов, думаю 10, так как сам живу в одном из этих городов. Может, конечно, прячутся от меня.

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    Рейтинг: +669

    dragoon000320 1 час назад

    вот ****** жить в этом городе и так высказываться, гнать неверного обратно в бомжарню! (бомбардир вы серьезно с в и н ь я это по вашему ругательство???)

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    Рейтинг: +2949

    acor94 > dragoon000320 1 час назад

    Не упоминайте владельцев сайта всуе!!!

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