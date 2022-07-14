Азмун: «Леверкузен – реальный колхоз. Вот Петербург клевый»

​​​​Нападающий «Байера» Сердар Азмун сравнил Леверкузен и Санкт-Петербург.

– Ты сказал: «Колхоз» – мое слово». Леверкузен – колхоз?

– Да! Очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет. Питер клевый. А про Леверкузен можем сказать, что это колхоз. Только так.