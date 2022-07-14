Азмун: «Леверкузен – реальный колхоз. Вот Петербург клевый»

Питер - реальный колхоз, так развести Миллера, бесплатно уехав в Леверкузен, оставив наручники на батарее в Удельной, а рукаку - дрочить в одиночестве...)
Нападающий «Байера» Сердар Азмун сравнил Леверкузен и Санкт-Петербург.
– Ты сказал: «Колхоз» – мое слово». Леверкузен – колхоз?
– Да! Очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет. Питер клевый. А про Леверкузен можем сказать, что это колхоз. Только так.
- Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
- В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
- За полсезона форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.