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Агаларов готов уехать в Европу на меньшие деньги, чем в «Уфе»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о возможном переходе сына в португальский «Маритиму».

– Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил, что португальский «Маритиму» хочет подписать Гамида Агаларова. Идет общение с клубом?

– Ну да. Шамиль Камилович [Газизов] об этом говорит, что идет общение.

– Гамид готов ментально к зарубежному варианту?

– Все равно потребуется время на адаптацию, но надо себя пробовать.

– Желание вырваться в Европу – приоритетное? Учитывая, что у игрока был хороший вариант с «Ахматом».

– Да, было предложение от «Ахмата». Долгосрочный контракт, [хорошие] условия. Спасибо за приглашение, но домой [Гамиду] еще рано.

– Есть ли принципиальные моменты в плане финансов в Европе?

– Нет.

– Гамид готов ехать в Европу на меньшие деньги, чем в «Уфе»?

– Да. Для нас главное не сумма контракта, а количество лет. Не хотелось бы долгосрочное соглашение. Чтобы была возможность проще пойти на повышение, если все сложится удачно.

  • «Маритиму» базируется на острове Мадейра.
  • Клуб занял 10-е место в минувшем чемпионате Португалии.
  • В прошлом сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9344

    САДЫЧОК 39 минут назад

    Никому , он не нужен ! Нужен был бы - давно , его подписали бы !

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    Рейтинг: +89

    Теркчанин 2 часа назад

    Агаларов,Оздоев,Дзюба,как золушки,ждущие принцев)))

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