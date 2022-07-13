Агаларов готов уехать в Европу на меньшие деньги, чем в «Уфе»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о возможном переходе сына в португальский «Маритиму».
– Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил, что португальский «Маритиму» хочет подписать Гамида Агаларова. Идет общение с клубом?
– Ну да. Шамиль Камилович [Газизов] об этом говорит, что идет общение.
– Гамид готов ментально к зарубежному варианту?
– Все равно потребуется время на адаптацию, но надо себя пробовать.
– Желание вырваться в Европу – приоритетное? Учитывая, что у игрока был хороший вариант с «Ахматом».
– Да, было предложение от «Ахмата». Долгосрочный контракт, [хорошие] условия. Спасибо за приглашение, но домой [Гамиду] еще рано.
– Есть ли принципиальные моменты в плане финансов в Европе?
– Нет.
– Гамид готов ехать в Европу на меньшие деньги, чем в «Уфе»?
– Да. Для нас главное не сумма контракта, а количество лет. Не хотелось бы долгосрочное соглашение. Чтобы была возможность проще пойти на повышение, если все сложится удачно.
- «Маритиму» базируется на острове Мадейра.
- Клуб занял 10-е место в минувшем чемпионате Португалии.
- В прошлом сезоне Агаларов забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.