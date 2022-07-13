Агаларов готов уехать в Европу на меньшие деньги, чем в «Уфе»

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о возможном переходе сына в португальский «Маритиму».

– Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил, что португальский «Маритиму» хочет подписать Гамида Агаларова. Идет общение с клубом?

– Ну да. Шамиль Камилович [Газизов] об этом говорит, что идет общение.

– Гамид готов ментально к зарубежному варианту?

– Все равно потребуется время на адаптацию, но надо себя пробовать.

– Желание вырваться в Европу – приоритетное? Учитывая, что у игрока был хороший вариант с «Ахматом».

– Да, было предложение от «Ахмата». Долгосрочный контракт, [хорошие] условия. Спасибо за приглашение, но домой [Гамиду] еще рано.

– Есть ли принципиальные моменты в плане финансов в Европе?

– Нет.

– Гамид готов ехать в Европу на меньшие деньги, чем в «Уфе»?

– Да. Для нас главное не сумма контракта, а количество лет. Не хотелось бы долгосрочное соглашение. Чтобы была возможность проще пойти на повышение, если все сложится удачно.