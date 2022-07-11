Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгрома от «Зенита»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за поддержку в матче за Суперкубок России против «Зенита».

Москвичи разгромно проиграли со счетом 0:4.

Встреча прошла в субботу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись... Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!

Около ста человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!

Респект Леве «Би-2» и МакSим, которые, как и мы, были на поле против стадиона и принципиально сохранили верность красно-белым цветам и показали свою любовь к клубу!

Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» – написал Джикия в соцсетях.