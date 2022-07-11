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  • Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгрома от «Зенита»

Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгрома от «Зенита»

11 июля 2022, 22:39
15

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за поддержку в матче за Суперкубок России против «Зенита».

  • Москвичи разгромно проиграли со счетом 0:4.
  • Встреча прошла в субботу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись... Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!

Около ста человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!

Респект Леве «Би-2» и МакSим, которые, как и мы, были на поле против стадиона и принципиально сохранили верность красно-белым цветам и показали свою любовь к клубу!

Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» – написал Джикия в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1657569080
Ну так и вы не подкачайте !!!
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R_a_i_n
1657569290
Хотелось бы результата, а не болтавни.
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qawzsexdr
1657570704
Би-2 деньгам предан, как и остальные из медиабизнеаса
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derrik2000
1657571015
"Около ста человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. " А у меня лично по ходу матча сложилось ощущение, что это на поле в КБ форме были люди с ограниченными возможностями.
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САДЫЧОК
1657605351
Этому Джикии , надо не обращаться- а сесть на трибуну и болеть , за Спартак !
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zigbert
1657606676
Спартак показал что может играть и против Зенита. На второй тайм явно не хватило сил. С таким соперником нельзя терять концентрацию на протяжении всего матча. Это поражение еще ни о чем не говорит. Впереди трудный сезон, который и определит готовность команды к реализации поставленных планов. С такими игроками у Спартака есть возможность претендовать на высокие места в чемпионате и розыгрышу кубков.
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alefreddy
1657615625
слова и лозунги еще бы Литвинова ту да же про призовые места
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slavа0508
1657617364
Одни слова и вера ,,,в итоге то 0-7 , то 0-4 , и 10 место в таблице ,,,,
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