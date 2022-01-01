Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после разгрома от «Зенита»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил за поддержку в матче за Суперкубок России против «Зенита».

  • Москвичи разгромно проиграли со счетом 0:4.
  • Встреча прошла в субботу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«После Суперкубка прошло несколько дней, эмоции немного улеглись... Большое спасибо всем за поддержку! В Питере вас было очень много, на матч приехали люди со всей России!

Около ста человек с ограниченными возможностям приехали поддержать нас. Спасибо всем, кто смотрел матч по телевизору, мы чувствовали вашу поддержку!

Респект Леве «Би-2» и МакSим, которые, как и мы, были на поле против стадиона и принципиально сохранили верность красно-белым цветам и показали свою любовь к клубу!

Впереди новый и сложный сезон. Мы верим в свои силы и вашу поддержку! Спасибо всем, кто рядом и верит в команду!» – написал Джикия в соцсетях.

Новости по теме
Полиция начала проверку из-за баннера фанатов «Зенита» против Fan ID 31
Игонин: «Обсуждать падение Зиньковского бессмысленно. Сначала он толкнул Чистякова» 17
Стали известны доходы РФС от проведения Суперкубка 3
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:39
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +88

    Лицом_на_клаве 3 минуты назад

    Би-2 хрюкали против спецоперации на Украине. В Питере этих лизунов бандеровцев поставили на место.
    Что там грузин имеет за них?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8576

    R_a_i_n 4 минуты назад

    Хотелось бы результата, а не болтавни.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +32240

    VVM1964 8 минут назад

    Ну так и вы не подкачайте !!!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11