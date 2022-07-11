38-летнего Жиркова пригласили в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил о готовности подписать контракт с Юрием Жирковым.

«С Юрой мы знакомы давно. Я всегда считал, что он не только талантливый футболист, но и настоящий мужик! Что касается других клубов, не знаю, почему они не видят его в своей команде. Часто бывает, что возраст служит лимитом.

У меня была похожая ситуация с Канчельскисом в Самаре, когда я просил клуб подписать игрока, не обращая внимания на его возраст. Приходилось объяснять, что паспорт гражданский и физиологический – две разные вещи. И Канчельскис достаточно хорошо сыграл тот сезон в Самаре.

Юрий Жирков пригодился бы нашей команде, которая получила право играть в Первой лиге. В концовке сезона мы одержали 13 побед подряд. У нас хорошая команда, мы приглашаем Юрия Жиркова к нам», – сказал Гаджиев.

Сообщалось, что у 38-летнего футболиста нет достойных предложений, поэтому он задумался о завершении карьеры.