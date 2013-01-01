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Погба прокомментировал возвращение в «Ювентус» спустя шесть лет

Полузащитник Поль Погба обратился к болельщикам «Ювентуса» после возвращения в туринский клуб.

«Привет, бьянконери! Я вернулся и очень счастлив. С нетерпением жду начала сезона, хочу снова брать трофеи с вами. Скоро мы будем на поле вместе с вами», – сказал полузащитник.

  • Француз заключил с «Ювентусом» контракт до 30 июня 2026 года.
  • Хавбек уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
  • Итальянцы во 2-й раз за карьеру подписали его бесплатно.

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Источник: твиттер «Ювентуса»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +39

    боря крымский 1 час назад

    футбол лохотрон, его за 95 млн продали, а он взял и бесплатно обратно вернулся.... как в сказке у братьев гримм про мальчика спальчика)))

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