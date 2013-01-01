Погба прокомментировал возвращение в «Ювентус» спустя шесть лет

Полузащитник Поль Погба обратился к болельщикам «Ювентуса» после возвращения в туринский клуб.

«Привет, бьянконери! Я вернулся и очень счастлив. С нетерпением жду начала сезона, хочу снова брать трофеи с вами. Скоро мы будем на поле вместе с вами», – сказал полузащитник.