Погба прокомментировал возвращение в «Ювентус» спустя шесть лет

футбол лохотрон, его за 95 млн продали, а он взял и бесплатно обратно вернулся.... как в сказке у братьев гримм про мальчика спальчика)))
Полузащитник Поль Погба обратился к болельщикам «Ювентуса» после возвращения в туринский клуб.
«Привет, бьянконери! Я вернулся и очень счастлив. С нетерпением жду начала сезона, хочу снова брать трофеи с вами. Скоро мы будем на поле вместе с вами», – сказал полузащитник.
- Француз заключил с «Ювентусом» контракт до 30 июня 2026 года.
- Хавбек уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
- Итальянцы во 2-й раз за карьеру подписали его бесплатно.