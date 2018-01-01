Комличенко прокомментировал свой трансфер из «Динамо» в «Ростов»

Исход из мвдшного клуба продолжается. Блицкриг прошлогодний провалился и игроки поняли, что трофеев в Динамо не видать еще 50 лет.
Нападающий Николай Комличенко рассказал о причинах своего перехода из «Динамо» в «Ростов» на постоянной основе.
«Очень рад, что присоединился к «Ростову». По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно.
Думаю, что фигура главного тренера, а также руководство клуба – это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу «Ростова». Вопрос был именно в договоренности двух клубов между собой.
Теперь самое главное, приносить пользу команде и радовать болельщиков. До начала чемпионата остается совсем немного времени, поэтому настроен на работу.
Часть предсезонной подготовки прошел с «Динамо». Нужно подойти к первому матчу в полной боевой готовности.
Кстати, хотел бы поблагодарить «Динамо» и его преданных болельщиков за то время, которое я был в клубе», – заявил Комличенко.
- Прошлый сезон Комличенко провел в «Ростове» на правах аренды.
- Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
- В субботу форвард подписал с донским клубом 4-летний контракт.
- Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.