Комличенко прокомментировал свой трансфер из «Динамо» в «Ростов»

Нападающий Николай Комличенко рассказал о причинах своего перехода из «Динамо» в «Ростов» на постоянной основе.

«Очень рад, что присоединился к «Ростову». По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно.

Думаю, что фигура главного тренера, а также руководство клуба – это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу «Ростова». Вопрос был именно в договоренности двух клубов между собой.

Теперь самое главное, приносить пользу команде и радовать болельщиков. До начала чемпионата остается совсем немного времени, поэтому настроен на работу.

Часть предсезонной подготовки прошел с «Динамо». Нужно подойти к первому матчу в полной боевой готовности.

Кстати, хотел бы поблагодарить «Динамо» и его преданных болельщиков за то время, которое я был в клубе», – заявил Комличенко.