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Агент: «Ростов» делает ставку на Комличенко»

Александр Клюев, агент форварда Николая Комличенко, прокомментировал трансфер игрока из «Динамо» в «Ростов».

«Переговоры были непростыми. Почему? Таков переговорный процесс между двумя клубами. Как только клубы договорились, мы приняли решение. И уже сегодня Николай проведет первую тренировку в футбольном клубе «Ростов».

У Николая был разговор со Славишей Йокановичем? Да, разговор был. Самое главное, что все это закончилось, и теперь Николай готовится в том клубе, где на него серьезно рассчитывают. На него делается ставка, как на одного из ключевых игроков «Ростова», – сказал Клюев.

  • Прошлый сезон Комличенко провел в «Ростове» на правах аренды.
  • Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Краснодара» – 3 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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