Агент: «Ростов» делает ставку на Комличенко»

Александр Клюев, агент форварда Николая Комличенко, прокомментировал трансфер игрока из «Динамо» в «Ростов».

«Переговоры были непростыми. Почему? Таков переговорный процесс между двумя клубами. Как только клубы договорились, мы приняли решение. И уже сегодня Николай проведет первую тренировку в футбольном клубе «Ростов».

У Николая был разговор со Славишей Йокановичем? Да, разговор был. Самое главное, что все это закончилось, и теперь Николай готовится в том клубе, где на него серьезно рассчитывают. На него делается ставка, как на одного из ключевых игроков «Ростова», – сказал Клюев.