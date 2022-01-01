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«Я просто рад». Бакаев – после победы над «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от победы в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0). Это дебютная официальная встреча для игрока в составе петербуржцев.

«Каково выиграть Кубок со «Спартаком» и Суперкубок с «Зенитом»? Честно, не знаю — я просто радуюсь, что победил. Других мыслей нет в голове. Я просто рад, вот и все», – сказал Бакаев.

  • Игрок вышел на замену на 69-й минуте.
  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» летом как свободный агент.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10

    Bomjipidary 6 минут назад

    Обосанная шлюха!!! Нет теперь тебе ни какого помилования и т.д...предатель!!!! Фуууу, с.ка.мразотник

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    Рейтинг: +4019

    ziborock 38 минут назад

    Скоро в Сочи поедет на курорт!)

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