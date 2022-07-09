«Я просто рад». Бакаев – после победы над «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от победы в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0). Это дебютная официальная встреча для игрока в составе петербуржцев.
«Каково выиграть Кубок со «Спартаком» и Суперкубок с «Зенитом»? Честно, не знаю — я просто радуюсь, что победил. Других мыслей нет в голове. Я просто рад, вот и все», – сказал Бакаев.
- Игрок вышел на замену на 69-й минуте.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» летом как свободный агент.
Источник: телеграм-канал Sport24