Абаскаль извинился за разгром от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:4). Испанец извинился.

«Результат и счет не вполне отражает увиденное. Нам не хватало в завершающий стадии. Нам нужно работать. Но был позитив. Проделанная работа, уверен, принесет плоды. Проиграли, но не будем расстраиваться сильно. Прошу прощения у болельщиков за то, что не завоевали титул», – сказал Абаскаль.