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Абаскаль извинился за разгром от «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подытожил матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:4). Испанец извинился.

«Результат и счет не вполне отражает увиденное. Нам не хватало в завершающий стадии. Нам нужно работать. Но был позитив. Проделанная работа, уверен, принесет плоды. Проиграли, но не будем расстраиваться сильно. Прошу прощения у болельщиков за то, что не завоевали титул», – сказал Абаскаль.

  • «Спартак» потерпел крупнейшее поражение в истории Суперкубка России.
  • Турнир из одного матча проводится с 2003 года.
  • «Зенит» взял этот трофей 7-й раз.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Сегодня, 21:40
Комментарии6
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    Рейтинг: +16225

    Cleaner 7 минут назад

    Аскабаль, ПРИВЫКАЙ извиняться. Делать это будешь часто, но не долго. К октябрю на родину вернешься...)

    0
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    Рейтинг: +1073

    Hoahin 39 минут назад

    Главное делать правильные выводы. А будут ли они сделаны - увидим по ходу сезона.

    1
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    Рейтинг: +11138

    Алексей З 48 минут назад

    Правильные выводы надо сделать.
    Умяров,Денисов и Игнатов не игроки основы.

    1
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    Рейтинг: +32179

    VVM1964 > Алексей З 3 минуты назад

    Я бы туда еще 2-3 добавил но заменить пол команды можно только на таких же ((( К сожалению нам сейчас полноценный основной состав и набрать то не из кого (((

    0
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    Рейтинг: +769

    Dizgen 53 минуты назад

    Чмошники

    1
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    Рейтинг: +19328

    derrik2000 > Dizgen 37 минут назад

    Жёстко, НО рано.
    РАНО...

    0
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