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Агент Комличенко прокомментировал трансфер форварда из «Динамо» в «Ростов»

Александр Клюев, агент нападающего Николая Комличенко, объяснил, почему его клиент хотел перейти из «Динамо» в «Ростов» на постоянной основе.

«Николай доволен переходом в «Ростов», потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нeм.

Комличенко всe устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу «Ростов», – сказал агент.

  • Прошлый сезон Комличенко провел в «Ростове» на правах аренды.
  • Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Сегодня форвард подписал с донским клубом 4-летний контракт.
  • Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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