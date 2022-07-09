Агент Комличенко прокомментировал трансфер форварда из «Динамо» в «Ростов»

Александр Клюев, агент нападающего Николая Комличенко, объяснил, почему его клиент хотел перейти из «Динамо» в «Ростов» на постоянной основе.
«Николай доволен переходом в «Ростов», потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нeм.
Комличенко всe устраивает в клубе. Он хочет расти, прогрессировать и помогать своими результативными действиями футбольному клубу «Ростов», – сказал агент.
- Прошлый сезон Комличенко провел в «Ростове» на правах аренды.
- Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
- Сегодня форвард подписал с донским клубом 4-летний контракт.
- Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»