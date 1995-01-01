Тихонов назвал причину поражения «Спартака» в ретроматче против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Андрей Тихонов объяснил поражение недостаточной скоростью в атаке.

«Еще раз скажу, что выигрывают те команды, у которых хорошая и быстрая атака. Все умеют играть в обороне. А вот в быстрые атаки…

Таких быстрых футболистов, как Андрей Аршавин и Александр Кержаков, у нас не было. Это и сыграло большую роль.

Разочарован результатом. Несмотря ни на что, не люблю я проигрывать», – сказал Тихонов.