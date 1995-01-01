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Тихонов назвал причину поражения «Спартака» в ретроматче против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Андрей Тихонов объяснил поражение недостаточной скоростью в атаке.

«Еще раз скажу, что выигрывают те команды, у которых хорошая и быстрая атака. Все умеют играть в обороне. А вот в быстрые атаки…

Таких быстрых футболистов, как Андрей Аршавин и Александр Кержаков, у нас не было. Это и сыграло большую роль.

Разочарован результатом. Несмотря ни на что, не люблю я проигрывать», – сказал Тихонов.

  • «Зенит» победил в ретроматче 2:0.
  • Встреча прошла на «Петровском».
  • Завтра, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок.

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Источник: телеграм-канал Sport24

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Сегодня, 20:31
Комментарии12
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    Рейтинг: +32

    боря крымский 8 минут назад

    хоть и проиграли, но спартак играл в футбол, мозговой уровень ветеранов спартака сильней в разы, у зенита молодые убегали

    0
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    Рейтинг: +1995

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Как всегда полузащита у Спартака классная, любо дорого смотреть. Жду матча легенд с участием Локо ))))

    1
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    Рейтинг: +1995

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Из-за ставки посмотрел матч ЛОКО - Зенит у женщин, и 2 чистых пенки не дали в ворота Зенита )))) Вот что значит админ ресурс ))) Извините не в тему...

    1
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    Рейтинг: +1111

    alefreddy 1 час назад

    У Зины два состава а Спартак почти одним весь матч играл вот и разница

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    Рейтинг: +3849

    ААМ > alefreddy 1 час назад

    Опять отговорки

    1
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    Рейтинг: +1111

    alefreddy > ААМ 1 час назад

    у Тихи и Титова 100 на двоих а Арш+Керж 80 да с заменами.Посмотри через 10 лет их в составе

    1
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    Рейтинг: +8555

    R_a_i_n > ААМ 11 минут назад

    ипало своё не открывай, а лучше составы пересмотри разок на досуге

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    Рейтинг: +16208

    Cleaner 2 часа назад

    Поражения Спартака от Зенита - это уже традиция, которую ветераны решили не нарушать.

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    Рейтинг: +10782

    alex1951 > Cleaner 1 час назад

    Не горячись.Спартак играл 11ю игроками против 12и....
    Надеюсь,что понял. А дома и стены помогают.
    А главное погода и праздник удались.....

    2
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    Рейтинг: +8555

    R_a_i_n > alex1951 1 час назад

    да и замены у Зенита каждые 10 минут, да и без нападающих Спартак играл)

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    Рейтинг: +1995

    LOKOfanatik19 > alex1951 1 час назад

    Самый классный персонаж матча это Романцев, пришел кайфануть, с добром и позитивом... Долгих лет ему жизни.

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    Рейтинг: +7103

    nik55 > alex1951 33 минуты назад

    кому ты говоришь----он тупой

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