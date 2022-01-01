«В следующем сезоне я, может быть, умру». Карпин – об участии в матче ветеранов

Кучерявый, за взаимную любовь и занятость в Ростове и сборной России, Федун вычеркнул тебя из списка спартаковских ветеранов на матч с Зенитом.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем матче ветеранов «Спартака» и «Зенита».
– Без понятия, кто фаворит этого матча. Я даже не знаю, кто будет там играть.
– Вам бы не хотелось сыграть в таком матче в следующем сезоне?
– В следующем сезоне я, может быть, умру.
- Матч ветеранов пройдет сегодня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
- Составы на эту игру можно посмотреть здесь.