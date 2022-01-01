«В следующем сезоне я, может быть, умру». Карпин – об участии в матче ветеранов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем матче ветеранов «Спартака» и «Зенита».

– Без понятия, кто фаворит этого матча. Я даже не знаю, кто будет там играть.

– Вам бы не хотелось сыграть в таком матче в следующем сезоне?

– В следующем сезоне я, может быть, умру.