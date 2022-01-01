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«В следующем сезоне я, может быть, умру». Карпин – об участии в матче ветеранов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем матче ветеранов «Спартака» и «Зенита».

– Без понятия, кто фаворит этого матча. Я даже не знаю, кто будет там играть.

– Вам бы не хотелось сыграть в таком матче в следующем сезоне?

– В следующем сезоне я, может быть, умру.

  • Матч ветеранов пройдет сегодня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
  • Составы на эту игру можно посмотреть здесь.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +25098

    vladimir-7 1 час назад

    Кучерявый, за взаимную любовь и занятость в Ростове и сборной России, Федун вычеркнул тебя из списка спартаковских ветеранов на матч с Зенитом.

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    Рейтинг: +11112

    Алексей З 2 часа назад

    Поражаюсь дебилизму наших журналистов.
    Ума доХ не надо , чтобы понять что в матче ветеранов фаворит тот , кто элементарно моложе !!!
    Люди идут играть не за результат , а просто "окунуться в молодость", как дебилам этого не понять ?

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